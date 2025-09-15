Le PSG n'est pas favori de la Ligue des champions selon Opta

La fiction des chiffres avant la réalité du terrain.

À la veille de la première journée de la Ligue des champions, avec au programme un succulent Real Madrid-Marseille, l’analyste Opta a dévoilé ses pronostics pour cette édition 2025-2026. D’après ces férus de datas, Liverpool est le grand favori pour la victoire finale (20,1 %) devant Arsenal (16,3 %) et le tenant du titre, le Paris Saint-Germain (11,1 %), seulement troisième malgré sa supériorité incontestable sur le Vieux Continent la saison dernière.

Monaco > OM

Chez les autres représentants français en lice, l’Olympique de Marseille n’obtient que 0,2 % de chances de décrocher une deuxième Ligue des champions, tandis que l’AS Monaco hérite du double : 0,4 %. L’OM affiche 5,2 % de chances d’atteindre les quarts de finale, contre 12,6 % pour l’ASM. Un écart entre les deux clubs expliqué par le parcours intéressant des Monégasques en C1 l’an dernier pendant que les Phocéens passaient leurs mardis et mercredi soirs sur les canapés de la Commanderie.

𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 2025-26 Our UEFA Champions League stats hub has live Opta supercomputer predictions, which will update on every day of the season. Check out the latest projections ahead of the 2025-26 season start tomorrow... — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 15, 2025

Sur ces probabilités, le club de la Principauté est d’ailleurs classé devant des habitués des coupes d’Europe comme l’Athletic Club de Bilbao, le Galatasaray et l’Eintracht Francfort. Le modeste Kairat Almaty ferme d’ailleurs la marche avec des prévisions de 0% à tous les niveaux.

100 % de chance de voyager par contre.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?