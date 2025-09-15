S’abonner au mag
  • C1
  • J1

Le PSG n'est pas favori de la Ligue des champions selon Opta

MBC
Le PSG n'est pas favori de la Ligue des champions selon Opta

La fiction des chiffres avant la réalité du terrain.

À la veille de la première journée de la Ligue des champions, avec au programme un succulent Real Madrid-Marseille, l’analyste Opta a dévoilé ses pronostics pour cette édition 2025-2026. D’après ces férus de datas, Liverpool est le grand favori pour la victoire finale (20,1 %) devant Arsenal (16,3 %) et le tenant du titre, le Paris Saint-Germain (11,1 %), seulement troisième malgré sa supériorité incontestable sur le Vieux Continent la saison dernière.

Monaco > OM

Chez les autres représentants français en lice, l’Olympique de Marseille n’obtient que 0,2 % de chances de décrocher une deuxième Ligue des champions, tandis que l’AS Monaco hérite du double : 0,4 %. L’OM affiche 5,2 % de chances d’atteindre les quarts de finale, contre 12,6 % pour l’ASM. Un écart entre les deux clubs expliqué par le parcours intéressant des Monégasques en C1 l’an dernier pendant que les Phocéens passaient leurs mardis et mercredi soirs sur les canapés de la Commanderie.

Sur ces probabilités, le club de la Principauté est d’ailleurs classé devant des habitués des coupes d’Europe comme l’Athletic Club de Bilbao, le Galatasaray et l’Eintracht Francfort. Le modeste Kairat Almaty ferme d’ailleurs la marche avec des prévisions de 0% à tous les niveaux.

100 % de chance de voyager par contre.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine