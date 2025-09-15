S’abonner au mag
Real Madrid-OM : un absent en défense à Marseille

De la casse aussi à l’OL.

Mardi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Santiago-Bernabéu pour affronter le Real Madrid et marquer son retour en Ligue des champions. Un défi de taille pour les Phocéens, qui devront faire sans Nayef Aguerd, absent de l’entraînement ce lundi et officiellement forfait selon RMC.

Aguerd suit un protocole commotion

Roberto De Zerbi devra composer avec une défense amoindrie face au Real Madrid. Touché face à Lorient, l’international marocain avait terminé la rencontre avec des maux de tête, mais n’était étrangement pas sorti pour la fin de partie (tous les changements avaient été effectués, mais ce genre de situation permet un changement supplémentaire).

Cela ne l’a pas empêché de marquer le quatrième but marseillais, c’est vrai, mais le joueur suit depuis un protocole commotion et n’a donc pas participé à l’entraînement de lundi matin.

Autre incertitude : Hamed Junior Traoré. Déjà diminué vendredi contre Lorient, le milieu offensif n’a pas pris part à la séance de lundi. Son forfait n’est pas encore officiel, mais il devrait probablement manquer le déplacement en Espagne. Amine Gouiri est également incertain, mais il devrait tout de même être du voyage à Madrid.

Même pas peur de Mbappé. 

Real Madrid-OM classé à haut risque

