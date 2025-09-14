S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Real-OM

Kylian Mbappé lance Real-OM

AC
Kylian Mbappé lance Real-OM

Mbappé est chaud pour la C1.

Le capitaine des Bleus, buteur une nouvelle fois ce week-end face à la Real Sociedad, a déjà le rendez-vous face à l’OM dans le viseur. Programmé ce mardi, le match entre le Real et l’OM va faire office de coup d’envoi de la nouvelle saison de la Ligue des champions pour les deux clubs, à Madrid. Au micro de Téléfoot, Mbappé a déjà lancé les hostilités : « Je marque beaucoup contre Marseille. (…) Mais ils ont changé beaucoup, ils ont un nouveau projet avec Medhi Benatia qui est un ami, a expliqué Mbappé. C’est cool de retrouver des équipes françaises. En plus, on joue au Bernabéu, ça va être un match sympa, ça fait longtemps qu’ils n’ont pas connu la Ligue des champions. Ça va être sympa de rejouer contre eux, ça va me rappeler des bons vieux souvenirs, j’espère ! »

Bon, c’était quand même en 2022-2023, Kylian, la dernière participation de l’OM en C1.

AC

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine