La presse madrilène n’a bientôt plus de superlatifs pour Mbappé

Le doublé de Mbappé à San Mamés a laissé la presse espagnole dans un état voisin de la sidération collective.

Chez AS, on ne cherche même plus la nuance : « Dans les moments difficiles, donner le ballon à Mbappé est devenu un réflexe fondamental au Real Madrid. C’est un joueur tellement extraordinaire qu’il rend presque tous les autres invisibles. » Voilà. Invisibles.

Pareil du côté de Marca où le Français est vu comme l’unique ouvrier de la victoire face aux Basques : « Il a brillé de mille feux, avec une passe décisive et un doublé. Son premier but, celui qui a ouvert le score, était extraordinaire, illustrant parfaitement la qualité et la puissance irrésistibles du Français. » Et quand il dit que c’est « son Madrid », la phrase donne l’impression d’un trône planté au milieu de la place de Cybèle.

En quête de records

Et si la presse espagnole s’agite autant, ce n’est pas seulement parce qu’il marque. C’est parce qu’il est proche d’apporter un gros changement dans un classement plein de gros noms. Les chiffres sont devenus indécents : 62 buts en année civile 2025, dépassant un certain CR7 auteur de 61 buts en 2012, prochain record… Les 63 buts de Cristiano en 2014.

🤯 L'incroyable golazo de Mbappé face à Bilbao ! 👏 Quel numéro de soliste, le Real mène 1-0 ! pic.twitter.com/hNHNenSfNH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 3, 2025

Chez Marca, la comparaison n’est même plus un tabou : « Kylian Mbappé est déterminé à marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo. Son objectif est de tracer sa propre voie, mais sa série de buts suscite inévitablement des comparaisons, puisqu’il maintient une moyenne de plus d’un but par match, tout comme la star portugaise. » On est en décembre, et Mbappé tourne déjà comme un assassin en année de Coupe du monde.

Avec des stats aussi folles (30 buts, 7 passes décisives en 24 matchs), Kyky de Bondy semble encore plus proche d’une année « Ballon d’or ».

