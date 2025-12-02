S’abonner au mag
Xabi Alonso câline Kylian Mbappé

Ce n’est pas toutes les semaines qu’on marque un triplé express.

À la veille d’un match crucial en Liga face à l’Athletic Bilbao, l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, en a profité pour lancer quelques fleurs à son attaquant Kylian Mbappé, en louant ses résultats et son leadership : « Depuis trois mois, il a un rendement individuel exceptionnel, il aide beaucoup l’équipe, tant en Liga qu’en Ligue des champions. Vous voyez bien son état de forme du moment. »

Pas loin de Ronaldo

L’attaquant présente en effet une belle mine au tableau des statistiques avec 23 buts inscrits : 14 en 14 journées de Liga, 9 en 5 matchs de Ligue des champions, qui font 53 buts sur l’année civile 2025.  Avec six rencontres à disputer d’ici la fin de l’année, le capitaine des Bleus est à six unités d’égaler le record de Cristiano Ronaldo, datant de 2013 (59 buts). « Mais comme je l’ai déjà dit, les buts ne peuvent pas tous venir de Kylian. Et son rôle va au-delà de marquer des buts. Il fait beaucoup d’autres choses fondamentales pour l’équipe, par son leadership, sa manière d’aider ses coéquipiers au quotidien », a développé son coach.

Une façon aussi de mettre en confiance le reste de l’équipe, alors que le Real (2e, 33 points) a concédé son troisième nul de suite en Liga dimanche à Gérone (1-1) et a cédé sa première place au FC Barcelone (1er, 34 points).

L’occasion de se racheter mercredi à Bilbao.

L'énorme poisse de Ferland Mendy

