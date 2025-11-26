Vidéo : le triplé express et (quasiment) record de Kylian Mbappé en Ligue des champions

Plus fort que Bafétimbi Gomis.

Sept minutes, c’est parfois trop juste pour la cuisson des pâtes al dente, mais c’est largement suffisant pour inscrire un triplé quand on s’appelle Kylian Mbappé. En Grèce, le Français a bien aidé le Real Madrid à oublier l’ouverture du score de l’Olympiakos en claquant trois buts en sept minutes : 22e, 24e, 29e. Bim, bam, boum.

Salah avait fait (un tout petit peu) mieux

Deux finitions classiques après avoir été lancé dans la profondeur, en plus d’une tête, qui n’est pas son point fort, pour mettre les Merengues à l’abri dans cette rencontre et prendre la tête du classement des buteurs de cette édition (8 pions) pour celui qui avait déjà signé un triplé contre le Kaïrat Almaty un peu plus tôt dans la compétition.

Surtout, trois buts en sept minutes, c’est un record (quasiment) égalé. Mbappé a (quasiment) imité Mohamed Salah, qui en avait planté trois en 6 minutes et 12 secondes contre les Rangers, en octobre 2012 (6 minutes et 42 secondes pour Kyks), et il devance ce bon vieux Gomis, en feu un soir de décembre 2011 à Zagreb pour qualifier l’OL.

Des stats, encore : le capitaine des Bleus en est à 63 buts en Ligue des champions pour être seul 6e, devant Ruud van Nistelrooy et à huit réalisations de ce cher Raúl.

On repense forcément au quintuplé du grand Robert.

