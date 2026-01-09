Javier Tebas plutot Diego Simeone que Vinicius Junior

C’est une petite bagarre de mots, qui fait cependant une moyenne polémique. En conflit avec Diego Simeone pendant la demi-finale de Supercoupe d’Espagne gagnée par le Real Madrid au détriment de l’Atlético, Vinícius Junior a vu Javier Tebas prendre la défense du coach.

« Les joueurs et les entraîneurs sont soumis à beaucoup de pression pendant les matchs et il faut comprendre que ces choses arrivent, rien de plus, a ainsi estimé le président de la Liga, face aux médias. Comme le dit Simeone, ce sont des choses qui se passent sur le terrain et qui ne doivent pas être traitées autrement que comme une anecdote. » Tout dépend des termes employés…

La prise de bec entre Diego Simeone et Vinícius Júnior