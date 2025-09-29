Julián Álvarez, joyau de l’Atlético

Grand artisan de la victoire de l’Atlético de Madrid face au Real samedi dans le derby madrilène avec un doublé (5-2), Julián Álvarez porte les Colchoneros lors de ce début de saison pourtant mitigé. Débarquée dans la capitale espagnole pour 95 millions d’euros à l’été 2024, « l’Araignée » a depuis tissé sa toile.

Non, le Cholismo n’est pas mort. Il résiste, s’adapte même, au fur et à mesure des années qui passent. On le croyait chancelant à la fin du mois d’août, après que l’Atlético n’est pas parvenu à s’imposer lors des trois premières journées du championnat avec des affiches largement à sa portée. Sauf qu’un garçon de 25 ans l’a ressuscité. Son nom ? Julián Álvarez. « Julián Álvarez est le meilleur joueur que nous ayons, nous devons en prendre soin et le garder de nombreuses années à l’Atlético. Nous devons l’aider à devenir encore meilleur qu’il ne l’est déjà », avait d’ailleurs estimé Diego Simeone, juste après la victoire face au Rayo Vallecano (3-2) et la prestation XXL de son protégé avec son triplé.

Le meilleur d’entre nous

Avec cinq buts en l’espace de deux rencontres, portant son total à six depuis le début de la saison et une passe décisive, « l’Araignée » a joué un rôle prépondérant lors de chaque victoire des Colchoneros. Nombreux sont pourtant ceux qui ont mis du temps à digérer le montant de leur transfert avant de réussir à performer, ou non. L’Atlético en a par exemple compté un certain nombre dans ses rangs, à l’instar de João Félix qui n’a jamais su transformer les espoirs suscités lorsqu’il évoluait à Benfica. Álvarez n’est visiblement pas de cette trempe-là, lui qui s’est déjà parfaitement acclimaté à la dolce vita madrilène la saison dernière avec un total de 29 réalisations et 8 passes décisives en 57 matchs toutes compétitions confondues. Un atout précieux et rare sur le front de l’attaque madrilène, qui peut performer à tous les postes offensifs.

Plus que sa polyvalence, c’est sa palette technique qui en fait un joueur hors pair. De plus, l’avant-centre représente une arme redoutable sur coup de pied arrêté : il l’a de nouveau démontré dans le derby avec un corner qui aurait pu être décisif sans le coude de Clément Lenglet, un penalty transformé et un coup franc parfaitement ajusté pour un score final de 5 à 2. Percutant et rapide, le joyau est également doté d’une finition clinique (qu’il soit à l’extérieur de la surface ou tout proche de la cage). Le tout sans rechigner à abattre un travail considérable pour presser haut, selon le système mis en place par Simeone cette saison. Face aux hommes de Xabi Alonso, sa capacité à améliorer chaque ballon passant entre ses pieds a une nouvelle fois été prégnante. Au même titre que le danger constant suscité dans le camp madrilène lorsque le cuir était en sa possession, faisant du bonhomme une menace omniprésente. Celui qui est surnommé « Spiderman » parvient aussi à être décisif dans les moments clutch, comme ce fut le cas ce samedi pour permettre aux siens de reprendre l’avantage puis de faire le break définitivement.

La pièce manquante pour retrouver les sommets ?

Reste que sa première saison s’est achevée sur une page blanche au niveau des titres, les Colchoneros rongeant ainsi leur frein depuis la dernière Liga remportée par le club lors de la campagne 2020-2021. Ambitieux, l’ancien Cityzen n’a cependant jamais douté de lui malgré six rencontres sans marquer entre l’ouverture du championnat face à l’Espanyol et la rencontre face au Rayo, comme il l’a expliqué en conférence de presse ce week-end : « J’étais serein, j’avais des occasions de but. J’aurais été plus inquiet si je n’en avais pas eu, il s’agissait simplement de travailler pour être plus efficace et plus décisif sur les occasions que nous avions. Je pense que statistiquement, nous sommes l’équipe qui a généré le plus d’occasions de but et nous devons continuer à travailler pour la suite. »

Si la tête n’est pas encore à penser aux titres que pourraient gagner les Matelassiers en fin de saison, cette démonstration dans le derby pourrait bien déjà constituer un premier tournant de la saison en Liga. Et les performances d’Álvarez n’y sont pas étrangères, son partenaire Nicolás González (également coéquipier de l’Araignée avec l’Argentine) s’en réjouissant face aux médias : « Il est fou, c’est un dingue. Je ne sais plus quoi penser, il a l’air si calme… Mais à l’intérieur, il se transforme en fils de p… C’est incroyable ! Le penalty a changé le cours du match, c’était le match à remporter. Cela nous aide à croire en nous-mêmes, à continuer à travailler avec humilité comme nous l’avons fait jusqu’à aujourd’hui. » De son côté, Álvarez a démontré une nouvelle fois toute l’humilité qui le caractérisait à l’issue de la rencontre : « Je me sens bien entouré, très bien et très heureux ici. On m’a donné de l’espace, et je travaille chaque jour pour aider l’équipe. Il faut penser à des objectifs à court terme, et ne pas regarder plus loin. » Le court terme ? Il s’agit de la réception de l’Eintracht Francfort au Metropolitano pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, après une défaite inaugurale face à Liverpool (3-2) et la nécessité de lancer également la saison en C1. Sans El Cholo, expulsé en fin de rencontre pour un coup de sang. Mais avec Julián Álvarez comme métronome, évidemment.

