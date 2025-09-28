S’abonner au mag
Xabi Alonso : « Aucune excuse »

Ce n’est qu’une première défaite, mais elle fait très mal.

Auteur d’un sans-faute depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a vu son équipe sombrer sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. Avec cinq buts encaissés, les Merengues ont en effet bu la tasse comme rarement. Et en conférence de presse, le nouvel entraîneur de la Maison-Blanche n’a pas dit autre chose : « Ce fut un mauvais match, que nous n’avons pas bien démarré. Nous avons été mauvais collectivement et dans la qualité du jeu, avec ou sans le ballon. Nous n’avons pas été à la hauteur, il n’y a aucune excuse. »

Et l’Espagnol de continuer, après ce violent revers comptant pour la septième journée de Liga : « Nous avons manqué d’intensité dans les duels, dans le jeu en profondeur… Nous n’avons pas non plus fait les ajustements nécessaires pour mieux contrer ou mieux sortir et l’équipe n’a pas joué au niveau requis, il faut le reconnaître. Nous devons élever notre niveau, mais c’est une défaite méritée. »

Au moins, l’arbitre n’a pas été pris pour cible pour une fois.

L’Atlético fait sombrer le Real Madrid

