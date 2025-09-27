L’Atlético fait sombrer le Real Madrid

Malgré un but de Kylian Mbappé et l’avantage au score dans le temps additionnel de la première mi-temps, le Real Madrid a sombré sur la pelouse de l’Atlético de Madrid pour le compte de la septième journée de Liga. Défaits pour la première fois de la saison, les hommes de Xabi Alonso pourraient voir Barcelone prendre la tête du classement.

Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid

Buts : Le Normand (14e), Sorloth (45e+2), Álvarez (52e SP, et 64e) et Griezmann (90e+4) pour l’Atlético de Madrid // Mbappé (25e) et Güler (37e) pour le Real Madrid

Eh non, l’Atlético de Madrid n’est pas mort ! Sevré de titres ces dernières années et auteur d’une entame de saison décevante, le club entraîné par Diego Simeone a fait taire ses détracteurs ce samedi en dominant le Real Madrid à domicile à l’occasion de la septième journée de Liga dans un duel très ouvert. Une vraie prouesse, étant donné que les visiteurs étaient jusque-là invaincus. Mais l’arrière-garde des Merengues a montré tellement de manques qu’il était quasiment obligatoire que les locaux en profitent, Alexander Sorloth (une réalisation) et Julian Álvarez (deux pions, qui font suite à son récent triplé) se faisant un malin plaisir à maltraiter l’adversaire qui en a pris cinq dans la musette. Et pourtant, l’équipe de Xabi Alonso a un temps mené en comptant sur Kylian Mbappé (un tremblement de filet) ou Arda Güler (combiné assist goal). Malheureusement pour elle, sa place en tête du classement est désormais menacée par Barcelone, tandis que les Colchoneros montent provisoirement au quatrième rang.

Güler en forme…

D’un côté, un but de la tête signé Robin Le Normand sur un centre de Giuliano Simeone en faveur de l’Atlético au quart d’heure de jeu. De l’autre, une réalisation de Mbappé dix minutes plus tard après un relais avec Güler pour que le Real recolle. La première demi-heure montre que les choses n’ont pas changé tant que ça, avec des tremblements de filets plutôt attendus sur des phases peu étonnantes.

🔥 Kylian Mbappé égalise contre l'Atlético Madrid sur un caviar de Güler ! C'est déjà son 8ème but de la saison en Liga ! pic.twitter.com/7zQYQ2pBQS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 27, 2025

Ce qui est un peu plus surprenant, c’est le bon début de match des Colchoneros, avec des sauvetages d’Eder Militão et de Thibaut Courtois devant Sorloth. Cela dit, la normalité reprend vite ses droits : alors qu’Álvarez touche le poteau et que le pion de la main de Clement Lenglet est refusé, le leader du championnat d’Espagne prend enfin l’avantage avant la pause grâce à un passeur décisif devenant buteur d’une demi-volée à la suite d’un service parfait de Vinícius Junior.

… Álvarez encore plus

Sauf que les Matelassiers préfèrent réagir que s’endormir, et égalisent dans le temps additionnel du premier acte : trouvé par Koke, Sorloth trouve la faille d’un coup de casque dégoûtant Dean Huijsen. Sans compter que juste après, le même Sorloth et Nico Gonzalez ne sont pas loin de mettre leur équipe devant. Bref, un tourbillon d’occasions et des largesses défensives qui donnent envie de vite enchaîner sur la seconde période.

🔥 Le Real Madrid renverse l'Atlético ! Une demi-volée sublime d'Arda Güler pour le 2-1 ! Mais quel travail de Vinicius ! pic.twitter.com/0TfXmmXxgD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 27, 2025

Cette dernière démarre d’ailleurs sur des chapeaux de roue, avec un penalty sifflé pour les locaux en raison d’une faute de Güler et transformé par Álvarez. Lequel, excellent, s’offre ensuite un doublé sur un magnifique coup franc enroulé. Les changements n’y font rien, le Real ne parvient plus à inquiéter l’Atlético et laisse donc les trois points à son rival. Surtout qu’Antoine Griezmann, à peine entré, enfonce le clou sur la fin. Lui non plus n’est pas mort…

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (Galan, 83e) – Simeone, Barrios (Baena, 90e+2), Koke, Gonzalez (Griezmann, 83e) – Sorloth (Gallagher, 67e), Álvarez (Molina, 90e+2). Entraîneur : Simeone.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois – Carvajal (Camavinga, 60e), Militão (Asencio, 46e), Huijsen, Carrerras – Güler (Mastantuono, 60e), Valverde, Tchouaméni, Bellingham (Rodrygo, 70e) – Vinícius, Mbappé. Entraîneur : Alonso.