Déjà un premier départ à l'OL avant même l'ouverture du mercato

TJ
Une opération win-win.

Avant même l’ouverture du mercato hivernal, l’OL enregistre un premier départ. Ce lundi, son défenseur latéral Saël Kumbedi, prêté l’été dernier à Wolfsburg avec option d’achat, a été définitivement recruté par l’actuel 14e de Bundesliga. Le club de Basse-Saxe a décidé de lever l’option d’achat de six millions d’euros (avec 2 millions de bonus éventuels) pour l’international Espoirs de 20 ans, sur laquelle l’OL garde un intéressement de 20% sur une vente future.

Une belle remontada pour Kumbedi

Un argent bienvenu pour la troupe dirigée par Michele Kang, qui malgré avoir sauvé le club de la banqueroute cet été s’est vue une nouvelle fois encadrer sa masse salariale par la DNCG pour cette saison. En manque de temps de jeu la saison dernière et derrière Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata dans la hiérarchie des latéraux droit à Lyon, Kumbedi avait pourtant bien mal commencé son pari allemand, en grattant très peu de temps de jeu en début de saison avec les Loups.

D’abord mis sur le banc, le joueur formé au Havre s’est progressivement imposé dans le onze type de Wolfsburg, qui reste englué dans la seconde partie de tableau du championnat allemand malgré un regain de forme (deux victoires sur les trois derniers matchs de championnat). Pour preuve, Kumbedi reste sur dix titularisations d’affilée avec le VfL, avec qui il a notamment distribué quatre caviars en championnat.

Lyon a son chèque, plus qu’à trouver un attaquant !

L’OL fait le minimum contre Saint-Cyr Collonges

TJ

