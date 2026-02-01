S’abonner au mag
  • France
  • RC Lens

Allan Saint-Maximin vers un retour en Ligue 1

CG
Allan Saint-Maximin vers un retour en Ligue 1

Oh, un revenant. Après avoir annoncé son départ du Club América ce week-end en raison du racisme subi par ses enfants au Mexique, Allan Saint-Maximin devrait déjà réussir à rebondir… en France.

Il a connu Leca à Bastia

Selon Le Parisien et plusieurs médias français confirmant l’information, le joueur de 28 ans devrait signer au RC Lens dans les dernières heures du mercato hivernal. Il serait même déjà sur place, alors que le directeur sportif Jean-Louis Leca cherchait à renforcer l’effectif de la surprise du championnat dans ce secteur de jeu.

Saint-Maximin a connu l’ancien portier à son époque bastiaise et devrait donc faire son retour en Ligue 1, cinq ans et demi après avoir quitté l’OGC Nice. Le dribbleur fou, auteur de trois buts en quinze apparitions avec le Club América, avait participé à deux rencontres depuis la reprise en janvier.

Hop, encore un joueur que Pierre Sage va réussir à sublimer.

CG

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
196

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!