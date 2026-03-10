Malick Fofana a repris l’entraînement à l’OL

Il y a des recrues en mars, maintenant ? Out depuis fin octobre et une grosse entorse à la cheville droite contre Strasbourg, Malick Fofana a disputé sa première séance collective avec l’OL ce lundi. L’ailier belge de 20 ans avait déjà repris une mise à niveau physique individuelle.

Si le journal Le Progrès annonce que le staff médical lyonnais prendra un maximum de précautions pour éviter une rechute, l’ancien joueur de La Gantoise pourrait être de retour dans le groupe contre Le Havre, ce week-end, ou contre le Celta de Vigo, en huitièmes de finale de Ligue Europa. Le crack des Gones est arrivé en janvier 2024 à l’OL, et est sous contrat jusqu’en 2028.

Back with the team 🔴🔵🔥 pic.twitter.com/xhDImroqb6 — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2026

