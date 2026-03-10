S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Malick Fofana a repris l’entraînement à l’OL

UL
18 Réactions
Malick Fofana a repris l’entraînement à l’OL

Il y a des recrues en mars, maintenant ? Out depuis fin octobre et une grosse entorse à la cheville droite contre Strasbourg, Malick Fofana a disputé sa première séance collective avec l’OL ce lundi. L’ailier belge de 20 ans avait déjà repris une mise à niveau physique individuelle.

Si le journal Le Progrès annonce que le staff médical lyonnais prendra un maximum de précautions pour éviter une rechute, l’ancien joueur de La Gantoise pourrait être de retour dans le groupe contre Le Havre, ce week-end, ou contre le Celta de Vigo, en huitièmes de finale de Ligue Europa. Le crack des Gones est arrivé en janvier 2024 à l’OL, et est sous contrat jusqu’en 2028.

Jean-Michel Aulas va s’en servir pour sa dernière semaine de campagne.

« Ce match nul est un mal pour un bien », assure Paulo Fonseca

UL

À lire aussi
11
Revivez Lyon-Paris FC (1-1)
  • Ligue 1
  • J25
  • OL-Paris FC
Revivez Lyon-Paris FC (1-1)

Revivez Lyon-Paris FC (1-1)

Revivez Lyon-Paris FC (1-1)
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.