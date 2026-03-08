Malmené par le Paris FC, l'OL sauve un point sur le gong

Devant au score grâce à Marshall Munetsi, le Paris FC a cru au gros coup jusqu'au bout sur la pelouse d'un OL clairement moins bien ces dernières semaines. Mais un penalty de dernière minutes permet aux Gones de sauver les apparences, même s'ils perdent leur place sur le podium.

Olympique lyonnais 1-1 Paris FC

But : Tolisso (90e+6) pour l’OL // Munetsi (62e) pour le PFC

Battu à Strasbourg et Marseille, Lyon a failli céder face au Paris FC ce dimanche soir avant de gratter un point qui ne sauve pas sa place sur le podium (1-1). Une rencontre longtemps ennuyeuse, finalement illuminée par un nouveau but de Marshall Munetsi. Avant que la VAR ne décide d’accorder un penalty qui fera jaser aux Lyonnais, permettant à Corentin Tolisso d’égaliser sur le gong.

Largement remaniées, les deux équipes se livrent en début de partie. Mais les attaques, privées d’Ilan Kebbal d’un côté, d’Endrick ou Pavel Sulc de l’autre, ont toutes les peines du monde à faire des différences. La partie s’enlise alors dans un faux rythme, sans grand frisson à signaler. Aligné dans l’entrejeu, Khalis Merah est le plus dangereux, mais sa reprise fuit le cadre. Buteur lors de ses deux dernières apparitions, Rémy Himbert tente de mettre le feu à la moindre opportunité, mais sans grande réussite. Après deux défaites consécutives en championnat et une élimination en coupe, l’OL ne trouve toujours pas la solution.

3 matchs, 3 buts 🇿🇼 Le ratio dingue de 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒉𝒂𝒍𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒆𝒕𝒔𝒊 qui va peut-être faire très mal à l'OL au classement 😮#OLPFC pic.twitter.com/Y6fl8bMl1b — L1+ (@ligue1plus) March 8, 2026

Penalty pour Lyon !

Contre toute attente, le début de seconde période est même clairement à l’avantage des Franciliens. Jean-Philippe Krasso se manque complètement plutôt que de servir un copain, tandis que Dominik Greif sort la frappe croisée de Moses Simon qui prenait la direction de son petit filet. Abner Vinicius répond d’un coup de casque au-dessus et Adam Karabec d’une frappe détournée par Kevin Trapp, mais le Groupama Stadium – privé d’une partie de son virage nord – s’impatiente. Et tombe carrément dans la sinistrose sur une frappe de Rudy Matondo repoussée par Greif sur Marshall Munetsi, en position licite pour s’offrir un troisième but en autant de journées (0-1, 62e).

Guidé par ses entrants, l’OL tente de reprendre le contrôle des opérations mais manque trop d’inspiration pour espérer mieux. Les centres se multiplient sans trouver preneur, pendant qu’une partie du public se frustre devant les prises d’initiative individuelles d’Endrick, qui récolte quelques sifflets. Au terme d’un contre rondement mené, les Parisiens sont tout proches de faire le break à l’entrée du temps additionnel, mais Greif a le dernier mot face à Munetsi. Un arrêt salvateur puisque quelques instants plus tard, la vidéo décide que Lyon mérite un penalty après que le centre d’Adil Hamdani ait effleuré la main d’Alimami Gory sans que la trajectoire du ballon n’en soit vraiment impactée. Pas de quoi émouvoir Tolisso, qui fait hurler Décines et sauve un point (1-1, 90e+6).

OL (3-5-2) : Greif – Mata, Niakhaté, Tagliafico (Yaremtchouk, 58e) – Hateboer, Tessmann (Nartey, 65e), Morton, Merah (Tolisso, 58e), A. Vinicius – Himbert (Hamdani, 82e), Karabec (Endrick, 65e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

PFC (4-3-3) : Trapp – Camara, Coppola, Mbow, Sangui – Lees-Melou, Munetsi (Ollila, 90e+1), Matondo (Marchetti, 87e) – Ikoné (Koleosho, 73e), Krasso (Immobile, 73e), Simon (Gory, 73e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Revivez Lyon-Paris FC (1-1)