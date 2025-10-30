Cambriolage du Louvre : quatre suspects interpellés dans la file du stade Jean-Bouin avant PFC-OL

Le Paris FC possède décidément un drôle de public.

Dix jours après le fameux casse du Louvre – quatre cambrioleurs avaient réussi, en sept minutes chrono, à y dérober huit bijoux d’une valeur inestimable –, l’enquête a connu un nouveau tournant, ce mercredi. Et il a eu lieu… devant le stade Jean-Bouin, à Paris, alors que se disputait dans la soirée la rencontre entre le PFC et l’OL. En effet, quatre personnes ont été interpellées par la Brigade de répression du banditisme alors qu’elles se trouvaient dans la file de supporters pour pénétrer dans l’enceinte, rapportent France 2 et l’agence CLPRESS. Une interpellation qui aurait été « rapide et sans heurts », grâce à l’effet de surprise.

Des complices des cambrioleurs ?

À noter qu’une cinquième personne a été interpellée, plus tard dans la nuit, à son domicile de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Les cinq suspects ont été placés en garde à vue. Il s’agirait de proches ou possibles complices des quatre cambrioleurs du 19 octobre.

Pas de braquage en revanche pour l’OL, qui n’a réussi à ramener qu’un point de la capitale.

Revivez la folle 2e partie du multiplex de Ligue 1