Le match Nigeria-RDC, qualificatif pour le Mondial, n'est peut-être pas fini

Mauvais perdants ou fins juristes ?

Éliminé par la RD Congo en finale des barrages africains (1-1, 4-3 TAB), le Nigeria n’a pas rangé le dossier Coupe du monde. La fédération nigériane (NFF) a officiellement saisi la FIFA pour contester l’éligibilité de plusieurs joueurs congolais alignés lors de la rencontre du 16 novembre. Les Super Eagles estiment que ces éléments ne respecteraient pas les conditions réglementaires pour représenter la RDC.

Des binationaux dans le viseur

Selon les documents transmis à la FIFA, jusqu’à neuf joueurs seraient concernés. Parmi les noms évoqués figurent Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku et Charles Sadiki, tous passés par des sélections de jeunes européennes et détenteurs, selon le Nigeria, d’une double nationalité. La NFF s’appuie sur la législation congolaise, qui ne reconnaît pas la binationalité, pour remettre en cause leur qualification. De son côté, la FIFA avait validé les dossiers sur la base des passeports fournis par la fédération congolaise. L’instance mondiale doit désormais trancher entre droit national et règlements internationaux.

Pour une fois que les aigles volent avec les pigeons

Le vaudou pour expliquer la victoire de la RDC ?