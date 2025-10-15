S’abonner au mag
On connaît les quatre barragistes africains pour le Mondial 2026

KM
Quatre nations pour un préticket au Mondial…

Ça y est, ce mardi, l’Afrique a donné son verdict concernant les dernières places directement qualificatives pour le prochain Mondial. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud se sont emparés des trois derniers tickets pour la Coupe du monde et complètent la liste des nations africaines déjà qualifiées, composée du Maroc, de l’Algérie, du Cap-Vert, de l’Égypte, de la Tunisie et du Ghana.

Et les barragistes dans tout ça ? Ils sont au nombre de quatre et sont les meilleurs deuxièmes des neuf groupes de la zone Afrique : le Gabon (19 points), la RDC (16 points), le Cameroun (15 points) et le Nigeria (15 points). Ces pays s’affronteront lors de demi-finales le 13 novembre prochain sur terrain neutre (RD Congo – Cameroun / Gabon – Nigeria), avant une finale entre les deux vainqueurs quelques jours après, encore une fois sur terrain neutre.

L’abattoir des barrages intercontinentaux

Le vainqueur de ce Final Four pourra participer aux barrages intercontinentaux, prévus pour mars 2026. Un tournoi à six équipes pour seulement deux tickets restants pour le Mondial. Parmi elles, l’équipe africaine sortie du Final Four de novembre, l’Irak et les Émirats arabes unis, la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie et deux autres nations d’Amérique qui seront déterminées mi-novembre.

Pour le barragiste africain, il n’en restera bien qu’un à la fin et même peut-être zéro.

Ces pays surprises qui peuvent encore rêver de la Coupe du monde 2026

