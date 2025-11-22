S’abonner au mag
Nuno Mendes de retour dans le groupe du PSG pour affronter Le Havre

Encore un qui voulait juste dribbler la trêve internationale.

Forfait à Lyon pour une entorse au genou survenue face au Bayern, Nuno Mendes fait son retour dans le groupe du PSG, qui reçoit Le Havre ce samedi soir. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique ne déplore que trois absents : Achraf Hakimi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Le retour du Ballon d’or, « en phase finale de reprise » selon le club, pourrait d’ailleurs intervenir dès mercredi, pour la venue de Tottenham en Ligue des champions. Pour les deux autres, il faudra en revanche encore patienter plusieurs semaines avant de les revoir fouler une pelouse de Ligue 1.

D’ici là, Warren Zaïre-Emery sera devenu le meilleur latéral droit du championnat.

En direct : PSG-Le Havre (0-0)

