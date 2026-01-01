Les ultras niçois feront leur retour au stade face à Toulouse

D’où l’importance de prendre des bonnes résolutions en début d’année.

Alors que de nombreux changements ont eu lieu du côté de l’OGC Nice en cette fin d’année avec le retour du duo Rivère-Cohen à la présidence du club et l’arrivée sur le banc de Claude Puel à la place de Franck Haise, les ultras niçois ont annoncé via un communiqué leur retour au stade le 17 janvier prochain lors du déplacement des Niçois à Toulouse.

Une grève entamée le 4 décembre

Depuis le 4 décembre, les ultras niçois avaient déserté l’Allianz Riviera ainsi que les parcages lorsque les Aiglons jouaient à l’extérieur. En cause, les mauvais résultats sportifs du club aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue Europa. Dans leur communiqué, les ultras ont ainsi indiqué qu’ils reviendront à l’Allianz Riviera à une date ultérieure, puisque la tribune Populaire Sud restera fermée ce week-end pour la réception de Strasbourg.

Les supporters niçois justifient leur retour par leur nécessité de jouer leur rôle : « Les états d’âme devront être mis de côté, les exigences sportives également, notre club ne doit pas sombrer, et nous devons jouer notre rôle. » Les Niçois ont également mis en avant le « signal positif » de l’arrivée de Claude Puel : « Il semble que le travail commence à être engagé, notamment avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. C’est un second signal que nous prenons en compte, mais nous jugerons uniquement sur la durée et sur la cohérence du projet sportif et institutionnel. »

En attendant de voir la suite de la saison après l’arrivée d’Elye Wahi.

