Elye Wahi va tenter de se relancer en Ligue 1

Encore un peu d’action chez les Aiglons.

Après le retour de Claude Puel à Nice, c’est au tour d’Elye Wahi de bousculer les effectifs. L’attaquant français va quitter l’Eintracht Francfort, où il évoluait depuis le début janvier 2025, pour rejoindre le club azuréen, où il doit être prêté sans option d’achat, révèle L’Équipe ce mardi.

Claude Puel à l’action

Peu inspiré en Bundesliga sous les couleurs de l’Eintracht Francfort avec un seul petit but sur l’année 2025, l’attaquant de 22 ans passé par Montpellier, le RC Lens et l’Olympique de Marseille devrait essayer de se relancer, encore une fois, dans un championnat qu’il connaît bien.

Selon L’Équipe, il devrait arriver dans la ville de la Côte d’Azur dans la journée de mercredi, et a été convaincu par une conversation avec le nouvel entraîneur Claude Puel, lundi.

Nice pour relancer Wahi ou Wahi pour relancer Nice ?

