S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Elye Wahi va tenter de se relancer en Ligue 1

CM
Elye Wahi va tenter de se relancer en Ligue 1

Encore un peu d’action chez les Aiglons.

Après le retour de Claude Puel à Nice, c’est au tour d’Elye Wahi de bousculer les effectifs. L’attaquant français va quitter l’Eintracht Francfort, où il évoluait depuis le début janvier 2025, pour rejoindre le club azuréen, où il doit être prêté sans option d’achat, révèle L’Équipe ce mardi.

Claude Puel à l’action

Peu inspiré en Bundesliga sous les couleurs de l’Eintracht Francfort avec un seul petit but sur l’année 2025, l’attaquant de 22 ans passé par Montpellier, le RC Lens et l’Olympique de Marseille devrait essayer de se relancer, encore une fois, dans un championnat qu’il connaît bien.

Selon L’Équipe, il devrait arriver dans la ville de la Côte d’Azur dans la journée de mercredi, et a été convaincu par une conversation avec le nouvel entraîneur Claude Puel, lundi.

Nice pour relancer Wahi ou Wahi pour relancer Nice ?

Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
129
58

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!