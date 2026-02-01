Nice revient de nulle part contre Brest, Angers enfonce Metz

Les Aiglons ont encore des ailes.

S’il n’est pas totalement guéri, Nice va mieux. Dans une Allianz Riviera tristement vide une nouvelle fois, les Aiglons ont pourtant connu une entame très compliquée face à Brest (2-2). Si le penalty accordé par Stéphanie Frappart pour une main de Dante peut paraître très sévère, il permet à Romain Del Castillo de rapidement donner l’avantage aux visiteurs. Une avance confortée dans la foulée par Kamory Doumbia, bien servi dans la surface après une action de Rémy Labeau Lascary. Pas de quoi faire abdiquer Nice, qui réduit même l’écart grâce à Ali Abdi de la tête sur coup-franc à l’heure de jeu… avant d’être sauvé par son nouveau buteur providentiel, Elye Wahi. Vers une fin de saison sans grand enjeu pour ces deux équipes ?

"Amputons les joueurs de foot de mains" 🖐️ Le débat fait rage sur le plateau du multi, votre avis ?#OGCNSB29 pic.twitter.com/Vw7v0wgITC — L1+ (@ligue1plus) February 1, 2026

Angers enfonce Metz, les gardiens en feu à Toulouse

Bien plus désespéré se trouve le FC Metz. Lequel s’est une nouvelle fois sabordé sur la pelouse d’Angers (0-1), Jean-Philippe Gbamin récoltant un carton rouge extrêmement précoce pour un geste non maîtrisé sur la cheville d’Haris Belkebla. Une aubaine pour Branco Van den Boomen (titulaire pour la première fois avec le SCO) et les siens, qui prennent le score quelques instants plus tard par Louis Mouton. Pour ne plus le lâcher. Enfin le dernier match de l’après-midi a vu Guillaume Restes et Donovan Léon assurer le show au Stadium, où Toulouse et Auxerre se quittent donc bons amis (0-0). Le dernier rempart toulousain a été le plus sollicité lors d’une première demi-heure clairement à l’avantage des visiteurs et qui a également vu Lassine Sinayoko trouver la barre. Son compère auxerrois a répondu après la pause. Santiago Hidalgo et Danny Namaso se sont chacun vus refuser un but pour hors-jeu. Le Téfécé manque l’opportunité de grimper à la cinquième place du championnat, tandis que l’AJA revient à une longueur de Nantes.

Bonne ou mauvaise opération ? Vous avez quatre heures.

Nice 2-2 Brest

Buts : Del Castillo (15e SP) et Doumbia (23e) pour les Ty Zef // Abdi (62e) et Wahi (71e) pour les Aiglons

Toulouse 0-0 Auxerre

Angers 1-0 Metz

But : Mouton (25e)

Expulsion : Gbamin (10e) pour les Grenats

En panne, Lille ne redémarre pas à Lyon