Nantes souffle un bon coup face au Havre, Lorient rattrape Nice sur le fil, Lille clinique à Angers

Que ferait-on sans notre bon vieux multiplex du dimanche après-midi ?

La question se pose d’autant plus qu’on ne s’est pas ennuyés, ce dimanche, sur les pelouses de Ligue 1. Il y a eu du spectacle, du suspense et pas moins de six pions inscrits à l’Allianz Riviera (3-3) où Nice a fait plaisir à ses supporters… jusqu’à quelques secondes du coup de sifflet final. Tom Louchet a été le grand bonhomme de la journée côté niçois, auteur d’un doublé en première période, à chaque fois bien épaulé par Mohamed Ali-Cho, qui a mis une pagaille monstre au couloir gauche de la défense lorientaise. Il a fallu un nouveau bijou de Pablo Pagis – un coup franc enroulé poteau rentrant – à quelques secondes de la mi-temps pour redonner de l’espoir aux Merlus. Entré après la pause, Kaïl Boudache a marqué son premier but en Ligue 1 et offert de l’oxygène aux Niçois, qui ont vu Lorient revenir encore pas très loin sur un penalty transformé par Bamba Dieng et finalement égaliser au bout du temps additionnel grâce à Noah Cadiou. Nouvelle déception, donc, pour les Aiglons, quatorzièmes, alors que Lorient passe huitième.

Moins de buts et moins de bruit à Raymond-Kopa, en revanche, qui a vu Angevins et Lillois s’affronter à huis-clos en raison des crues dans la région. Le seul buteur du jour s’appelle Olivier Giroud, lui qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis neuf matchs, et a finalement retrouvé l’itinéraire sur penalty en fin de première période (0-1). Un succès qui fait le plus grand bien à des Nordistes qui ont pris un gros coup derrière la tête face à Belgrade plus tôt dans la semaine et qui n’avaient plus gagné depuis plus de deux mois en Ligue 1. Malgré cela, voilà les hommes de Bruno Genesio cinquièmes, seulement à trois longueurs de Marseille. Angers reste douzième.

La grosse opération du jour est à mettre au crédit de Nantes, qui s’est offert un succès précieux face au Havre (2-0). Précieux au classement, car il permet aux joueurs d’Ahmed Kantari de prendre quatre points d’avance sur Metz et de revenir à hauteur d’Auxerre, potentiel barragiste, et précieux dans les têtes, après un début de match où les supporters nantais n’ont pas manqué de faire savoir une nouvelle fois leur mécontentement quant à la situation actuelle. Un petit coup de pouce du destin – un contre son camp de Yanis Zouaoui – a permis aux Nantais de faire la course en tête dès le début, avant de prendre un break d’avance sur un penalty signé Ganago peu après la demi-heure de jeu. Metz, défait à Paris samedi soir, est le grand perdant du week-end.

Angers 0-1 Lille

But : Giroud (45e+2, SP) pour Lille

Nantes 2-0 Le Havre

Buts : Zouaoui CSC (3e) et Ganago (34e, SP) pour Nantes

Nice 3-3 Lorient

Buts : Louchet (12e et 45e+1) et Boudache (pour Nice // Pagis (45e+4), Dieng (67e, SP) et Cadiou (90e+5) pour Lorient

