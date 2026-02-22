Liverpool s’en sort miraculeusement grâce à Alexis Mac Allister, Fulham renoue avec la victoire, Wolverhampton continue de couler

Le tournant de la saison ? Opposé à Nottingham Forest, en difficulté en championnat ces dernières semaines, Liverpool est parvenu à revenir à hauteur des places européennes en arrachant la victoire au bout du suspense. Les Reds peuvent largement remercier Alisson qui leur a permis de rester à flot. Le portier brésilien a été particulièrement sollicité en première période, d’abord par Callum Hudson-Odoi (3e), puis par Omari Hutchinson (22e). Dominés dans tous les secteurs du jeu, les protégés d’Arne Slot n’ont pas cadré la moindre frappe lors des 45 premières minutes et n’ont tenté leur chance qu’à deux reprises. Malgré une rencontre loin des standards attendus du côté de Liverpool, Alexis MacAllister pensait avoir inscrit le but décisif en toute fin de rencontre en contrant miraculeusement le dégagement du défenseur des Tricky Trees. Mais la réalisation de l’Argentin a finalement été invalidée par la VAR qui a estimé (à juste titre) qu’il avait contré le ballon du bras (90e+2). Un mal pour un bien finalement, puisque le champion du monde 2022 a fini par inscrire le but de la délivrance pour Liverpool au bout du temps additionnel grâce à une superbe reprise qui est venue se loger dans la lucarne de Stefan Ortega (1-0, 90e+7), pas de climatisation finalement installée par la VAR malgré la position litigieuse de Hugo Ekitiké qui a été vérifiée. Les Reds se sont donc imposés sur le plus petit des scores (0-1) et profitent du nul concédé par Chelsea face à Burnley samedi (1-1).

Jiménez en héros, pas de miracle pour Wolverhampton

C’est bien cette rencontre entre Sunderland et Fulham qui a été la plus animée. Si la première période a plutôt été marquée par les blessures, notamment celle de Nordi Mukiele, que par les actions mémorables, c’est surtout lors du second acte que les évènements se sont accélérés. Alors que les Cottagers restaient sur trois défaites consécutives, Raúl Jiménez est venu remettre les siens sur le droit chemin. Pourtant, les Black Cats auraient pu et même dû ouvrir le score grâce à Romaine Mundle, mais l’Anglais pourtant parfaitement placé a envoyé sa tentative hors des limites du terrain (52e). Moins de deux minutes plus tard, Alex Iwobi a parfaitement ajusté son corner pour la tête de Jiménez qui lui n’a pas manqué d’adresse (0-1, 54e). Une dizaine de minutes fatidiques aux protégés de Régis Le Bris qui ont concédé un penalty quatre minutes seulement après l’ouverture du score des Cottagers. Jiménez n’a pas tremblé face à Robin Roefs et est venu s’offrir un doublé (0-2, 61e). Maladroit depuis le début de la rencontre, Sunderland a toutefois réussi à réduire l’écart grâce au penalty transformé par Enzo Le Fée (1-2, 76e). Mais la révolte n’a pas sonné pour autant du côté des Black Cats. Pire encore, ils ont concédé un troisième but en toute fin de match par Alex Iwobi (1-3, 85e). Un résultat qui permet à Fulham de remonter à la 10e place.

Wolverhampton pourra longtemps regretter de ne pas avoir pris les trois points dans cette rencontre. Dominateurs, les Wolves ont même eu l’occasion de prendre l’avantage au tableau d’affichage à la fin du premier acte. Si Yeremy Pinto avait trouvé le poteau quelques minutes auparavant (35e), c’est lui qui est à l’origine de l’action qui a provoqué le tacle à retardement d’Adam Wharton sur Mateus Mané dans la surface de réparation de Crystal Palace (41e). Mais malheureusement pour les joueurs des Midlands, Tolu Arokodare a vu son penalty parfaitement détourné par Dean Henderson (43e). Mais les Wolves ont toujours cette fâcheuse tendance à se compliquer la tâche cette saison. Avec deux cartons jaunes reçus à trois minutes d’intervalle, Ladislav Krejčí est retourné se doucher plus tôt que ses coéquipiers et les a laissés en infériorité numérique pendant une demi-heure (61e). Un avantage numérique dont a fini par profiter Crystal Palace, grâce au superbe but de l’ancien Niçois Evann Guessand (1-0, 90e).

Le Championship se rapproche pour les Wolves.

