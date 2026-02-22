Arsenal foudroie Tottenham et conforte sa place de leader

La première d'Igor Tudor sur le banc de Tottenham ne s'est pas passé comme espéré pour le tacticien croate. Pour son premier Derby du Nord de Londres il a vu Arsenal triompher 4 à 1 grâce à un doublé d'Eberechi Eze. Un succès qui permet aux Gunners de se redonner de l'air en tête du classement.

Tottenham 1-4 Arsenal

Buts : Kolo Muani (34e) pour les Spurs // Eze (32e, 61e), Gyökeres (47e, 90e+5) pour les Gunners

Un derby du Nord de Londres plus que jamais déséquilibré entre des locaux qui lutte pour le maintien et une équipe d’Arsenal qui s’est présentée au Tottenham Hotspur Stadium dans la peau du leader de Premier League. Pourtant les espoirs étaient grands pour les Spurs d’enfin inverser la tendance avec l’arrivée sur le banc d’Igor Tudor le 13 février dernier et remporter enfin leur première victoire en championnat de l’année 2026. Il n’en a finalement rien été, les Gunners n’ont pas cédé à la pression et se sont finalement imposés 4 à 1, les Spurs eux restent à quatre longueurs de West Ham, premier relégable.

D’une surface à l’autre

La victoire de Manchester City face à Newcastle samedi (2-1) était venue replacer les protégés de Pep Guardiola en embuscade des Gunners en cas de contre-performance dans ce derby du Nord de Londres. Un enjeu dont étaient pleinement conscients les protégés de Mikel Arteta au moment du coup d’envoi de la rencontre, alors que les résultats des dernières semaines et les deux nuls successifs en championnat face à Brentford (1-1) et la lanterne rouge Wolverhampton (2-2) pouvaient laisser présager une usure mentale. Mais très vite les forces offensives se sont illustrées à l’instar de Leandro Trossard qui aurait pu trouver le chemin des filets très tôt dans la partie si Radu Drăgușin ne s’était pas trouvé sur son chemin (4e). Les occasions se sont ensuite multipliées par l’entremise de Viktor Gyökeres (8e) ou de William Saliba (17e), mais c’est finalement Eberechi Eze qui est parvenu à trouver la faille en premier (0-1, 32e).

Une joie de courte durée pour les Gunners puisque Randal Kolo Muani a parfaitement choisi son jour pour inscrire son premier but en Premier League sous les couleurs de Tottenham en égalisant dans la foulée, seulement deux minutes après (1-1, 34e). En soliste, « RKM » a fait renaître l’espoir du côté des Spurs alors que les deux équipes sont retournées au vestiaire dos-à-dos.

KOLO MUANI ÉLÉCTRISE LE DERBY⚡ 🇫🇷 Le Français a bien choisi son moment pour ouvrir son compteur en Premier League. L’ancien du PSG égalise dans ce North London Derby seulement deux minutes après l’ouverture du score d’Eze. 🖥️ TOTTENHAM ARSENAL c'est à suivre en direct sur… pic.twitter.com/rrvvD2LCIr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 22, 2026

Eze, l’homme du Derby du Nord de Londres

Sans un arrêt de grande classe de David Raya à l’entame de la seconde période, Xavi Simons aurait pu se muer en héros et potentiellement offrir à Igor Tudor une première sortie couronnée de succès, mais le gardien espagnol s’est fait avoir une fois pas deux (46e). Un tournant majeur de la rencontre puisque sur l’action suivante, Gyökeres déjà particulièrement remuant lors du premier acte est venu redonner l’avantage aux siens (1-2, 47e). Kolo Muani une nouvelle fois a cru se muer en sauveur pour les Spurs, mais son but a finalement été annulé par l’arbitre de la rencontre pour une poussette sur Gabriel (53e).

GYÖKERES LANCE PARFAITEMENT CETTE SECONDE PÉRIODE 🤩 L'attaquant d'Arsenal glace Tottenham dès le retour des vestiaires pour prendre l'avantage dans ce North London Derby 🥶 🖥️ La deuxième mi-temps en direct sur CANAL+#TOTARS | #PremierLeague pic.twitter.com/TOzvmoIUbG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 22, 2026

C’est alors qu’Eze a fait son grand retour sur le devant de la scène. Déjà auteur d’un triplé lors du match aller à l’Emirates Stadium pour son premier North London Derby, l’international anglais s’est offert cette fois un doublé en mettant définitivement son équipe à l’abri d’un mauvais coup du sort. À l’origine de la passe qui a permis à Bukayo Sako de frapper, l’ancien de Crystal Palace s’est retrouvé à la réception du mauvais dégagement de Palhinha et n’a plus eu qu’à frapper dans le but vide (1-3, 61e).

5 - Only Robert Pirès (7) and Emmanuel Adebayor (6) have more Premier League goals for Arsenal against Tottenham than Eberechi Eze (5), who now has as many goals in this league fixture for the Gunners as both Thierry Henry and Robin van Persie managed. Favourite. pic.twitter.com/OV9xGIEIbv — OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2026

Pour son retour à la compétition, Richarlison a bien failli s’offrir une réalisation, mais Raya une nouvelle fois s’est imposé en maître (84e). Dans le temps additionnel, Gyökeres est venu parachever le récital offensif des Gunners (1-4, 90e+5). La zone rouge ne cesse de se rapprocher pour Tottenham qui ne compte désormais plus que quatre points d’avance sur la 16e place.

Tottenham (3-5-2) : Vicario – van den Ven, Drăgușin, Palihinha (Tel, 82e) – Spence, Sarr, Bissouma, Gallagher (Solanke, 62e), Gray – Simons, Kolo Muani (Richarlison, 68e). Entraîneur : Igor Tudor.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Timber (Mosquera, 57e), Saliba, Gabriel, Hincapié – Eze (Ødegaard, 77e), Zubimendi, Rice – Saka (Madueke, 90e+1), Gyökeres, Trossard (Martinelli, 76e). Entraîneur : Mikel Arteta.