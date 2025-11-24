Eberechi Eze, l’Arsenal bien armé

Après avoir brillé durant cinq saisons du côté de Crystal Palace et du sud de Londres, c’est désormais dans le nord de la capitale britannique qu’il fait parler de lui. Après avoir fait son retour à Arsenal cet été, 14 ans après, pour un chèque de près de 70 millions d’euros, Eberechi Eze s’est offert un triplé pour son premier North London Derby.

Ils n’étaient que trois, avant ce 23 novembre 2025, à avoir inscrit un triplé pour leur premier derby du nord de Londres. Mais depuis ce dimanche après-midi, Ted Drake, Terry Dyson et Alan Sunderland ont accueilli Eberechio Eze à leur table. Revenu dans son club de cœur le 21 août dernier, l’ancien buteur en série de Crystal Palace en a planté trois aux Spurs en un peu plus d’une demi-heure. Une performance qui n’avait pas été atteinte depuis 1978, et surtout un joli coup du destin pour le milieu de terrain de 27 ans.

14 ans d’attente et de résilience

L’histoire entre Eze et Arsenal remonte à l’année 2006, date à laquelle le tout jeune Anglais rejoint l’Academy d’Arsenal. Une histoire pourtant semée d’embûches, puisque cinq ans après le début de sa formation, le futur numéro 10 des Gunners est libéré par le club. Une blessure profonde pour le tout jeune Eze, alors âgé de 13 ans, comme il l’a déjà indiqué à la BBC : « C’est l’une des épreuves les plus difficiles que j’ai traversées, et compte tenu de ce que représentait Arsenal pour moi à l’époque, j’avais les larmes aux yeux. » Un rejet qui aurait également pu mettre un terme à la carrière de footballeur naissante d’Eze, car après avoir enchaîné les clubs formateurs et les déceptions, il a songé à reprendre une vie normale… Avant que Queens Park Rangers ne tente le pari, vite gagnant : petit à petit, le mètre 78 impressionne sur les pelouses de Championship. Finalement, c’est Crystal Palace qui finit de polir le diamant pendant cinq saisons. Même si une grave blessure au tendon d’Achille, survenue en mai 2021, le laisse sur le flanc pendant cinq mois. Mais « Ebs », comme il est surnommé par ses coéquipiers, n’a plus à prouver sa force mentale et parvient à revenir à son meilleur niveau en s’offrant même sa première sélection avec les Three Lions en juin 2023 face à Malte (0-4).

EBERECHI EZE EST UN GUNNER ❤️ Présenté en grande pompe au milieu de l’Emirates Stadium, l’Anglais portera le numéro 1️⃣0️⃣#ARSLEE | #PremierLeague pic.twitter.com/O9jb4Udzyj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 23, 2025

Toutes les histoires ayant une fin, celui qui est également très engagé dans les œuvres caritatives a parachevé son idylle avec Crystal Palace par une victoire en finale de FA Cup face à Manchester City (1-0), synonyme de premier titre majeur pour les Eagles (avec Eze en maestro, et en unique buteur de la rencontre). Devenu trop grand pour le sud de Londres, c’est vers le nord que son regard s’est tourné. Fou amoureux d’Arsenal, il aurait pourtant pu porter la tunique du rival Tottenham puisque les rumeurs mercato l’ont longtemps envoyé du côté des Spurs. C’était compter sans la polyvalence de l’international anglais (qui peut aussi bien évoluer dans l’axe du terrain qu’en tant qu’ailier gauche) et la blessure de Kai Havertz, qui a rebattu les cartes du mercato des Gunners. Un chèque de près de 70 millions d’euros plus tard, Eze est présenté à son public le 23 août, dans son jardin de l’Emirates Stadium le 23 août dernier et avant la rencontre opposant Arsenal à Leeds.

Un retour triomphal

« Il le mérite pleinement, et je suis très heureux pour lui. Car depuis son arrivée, il a apporté quelque chose de plus à l’équipe. Une certaine joie, une certaine aura dont cette équipe avait besoin. J’espère que cela donnera beaucoup de confiance, à l’équipe comme à lui. À tout moment, il peut nous faire gagner un match. C’est le talent qu’il possède, et il doit le mettre à profit », a souligné Mikel Arteta après la victoire face à Tottenham, en conférence de presse. La machine a pourtant mis du temps à se lancer, mais Eze est du genre à apprécier les symboles : c’est face à son ancien club de Crystal Palace qu’il a ouvert son compteur avec les Gunners, avant de retrouver les chemins des filets à trois reprises ce dimanche face à Tottenham. Un rêve éveillé pour le gamin de Greenwich, qui a réagi face aux médias : « Je n’aurais jamais pu imaginer ça, c’est vraiment spécial. »

Mais malgré sa prestation XXL face à Tottenham, Eze reste moins décisif qu’attendu pour le moment. Une réalité dont est bien conscient le numéro 10 des Gunners, qui n’a pas hésité à faire son autocritique à l’issue du North London Derby : « Pour être honnête, j’aurais probablement dû marquer quatre buts. J’essaie toujours de marquer et j’essaie toujours de saisir mes chances, il est important d’être implacable. » Avec cinq réalisations combinées à trois passes décisives toutes compétitions confondues, son adaptabilité demeure cependant un atout pour Arsenal et Mikel Arteta. « Ce que nous voulons faire avec lui, c’est le placer dans des positions, des espaces où il peut créer ces moments magiques et faire la différence pour l’équipe », avait ainsi précisé son entraîneur, en septembre. Eze a une nouvelle fois prouvé qu’il était un joueur des grands matchs, reste à savoir s’il pourra être l’élément qui mènera les Gunners à leur premier titre en Premier League depuis les Invincibles de 2004.

