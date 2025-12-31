S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. E
  • Guinée équatoriale-Algérie (1-3)

L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale

L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale

Guinée équatoriale 1-3 Algérie

Buts : Nsue (50e) // Belaïd (19e), Chaïbi (25e), Maza (32e)

Les coiffeurs avaient les ciseaux affutés.

Déjà assurée de finir en tête du groupe E, l’Algérie a présenté un onze remanié contre la Guinée équatoriale. Vladimir Petkovic a logiquement fait tourner : seuls deux titulaires du dernier match, Ibrahim Maza et Rayan Aït-Nouri, ont été reconduits. Cela n’a pas empêché les Verts de l’emporter sans forcer (1-3). Zineddine Belaïd a ouvert son compteur en sélection, d’un coup de casque, sur un corner d’Anis Hadj Moussa (0-1, 19e). Farès Chaïbi a enfoncé le clou d’une frappe imparable du droit, après avoir éliminé Marvin Anieboh (0-2, 25e).

Déjà buteur contre le Soudan, Ibrahim Maza a récidivé de la tête, encore sur une offrande d’Anis Hadj Moussa (0-3, 32e). Resté muet jusque-là dans le tournoi, Emilio Nsue s’est libéré en dégainant une frappe somptueuse à l’angle de la surface, partie se loger droit dans la lucarne opposée (1-3, 50e). Le meilleur buteur de la CAN 2023 n’aura pas l’occasion d’en rajouter puisque la Guinée équatoriale termine à la dernière place du groupe E. L’Algérie peut quant à elle se tourner vers son huitième de finale contre la République démocratique du Congo, programmé mardi prochain à Rabat.

Pas la même mayonnaise.

