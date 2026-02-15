S’abonner au mag
Pauline Peyraud-Magnin file aux États-Unis

Un pilier de l’équipe de France file aux États-Unis

L’appel du Colorado. Le Denver Summit FC a réalisé un joli coup en officialisant la signature de Pauline Peyraud-Magnin. Après quatre ans et demi à la Juventus, la gardienne de l’équipe de France va découvrir les États-Unis. Elle s’est engagée jusqu’à la fin de la saison 2027 avec la jeune franchise, qui s’apprête à faire ses débuts en NWSL.

PPM évoluera aux côtés d’autres internationales, comme la Canadienne Megan Reid ou l’Américaine Eva Gaetino, récemment passée par le PSG. Elle sera en concurrence avec Jordan Nytes (21 ans) et Abby Smith (32 ans). Les Bleues sont déjà un certain nombre à avoir tenté la pige en NWSL, mais avec des résultats très mitigés. Un choix risqué à un an et demi de la Coupe du monde, qui se disputera au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027 ? La question se pose forcément pour celle qui était encore titulaire dans les cages en décembre contre la Suède.

De toute façon, ça ne pourra pas être pire qu’à la Juventus, où elle ne jouait plus.

