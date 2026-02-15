S’abonner au mag
Le patron des arbitres italiens s’excuse après l’expulsion de Kalulu

TB
Faute avouée, à moitié pardonnée ? L’expulsion de Pierre Kalulu contre l’Inter Milan samedi pour un deuxième carton extrêmement sévère a provoqué une vive colère du côté de la Juventus. Quelques heures après une prise de parole vindicative des dirigeants turinois, le responsable des arbitres de Serie A et Serie B Gianluca Rocchi s’est excusé de cette décision de M. La Penna. « Nous sommes profondément désolés de cet incident : de la décision de La Penna, qui était manifestement erronée, et du fait que nous n’ayons pas pu utiliser le VAR pour la rectifier », a-t-il affirmé. L’arbitre ayant infligé un deuxième jaune au défenseur français, la vidéo n’avait en effet pas le droit d’intervenir.

Rocchi a également pointé du doigt un autre fautif dans l’imbroglio qui a fait basculer ce match : Alessandro Bastoni, coupable de s’être jeté avant de réclamer le deuxième avertissement pour Kalulu. « La Penna est mortifié et nous sommes proches de lui, mais je dois vous dire la vérité, il n’est pas le seul à avoir commis une erreur car hier, il y a eu une simulation flagrante », a-t-il encore fustigé, rappelant que ces dernières étaient trop régulières en Italie.

Et donc, peut-on imaginer qu’il sera sanctionné a posteriori ? Ou bien tout cela ne sert-il qu’à brasser du vent ?

