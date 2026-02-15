S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • Paris FC-Lens (0-5)

Robin Risser ravi après la démonstration de Lens

TB, avec TM à Jean-Bouin
Robin Risser ravi après la démonstration de Lens

Une tête de champions ? Certains de récupérer le fauteuil de leader en cas de succès dans la capitale, les Lensois n’ont pas tremblé une seconde pour rouler sur le Paris FC. « Tant mieux si ça impressionne. On savait qu’en cas de victoire, on prenait cette première place, il faut qu’on continue à faire ce qu’on sait faire, se réjouissait après coup l’ambitieux Robin Risser en zone mixte. C’est une victoire de prestige. On voulait marquer le coup, et en tant que gardien, ne pas prendre de buts et voir mes attaquants se régaler comme ça, c’est une très bonne chose. […] Dans les saisons comme ça, tu as l’impression que tout est avec toi. »

Le titre en ligne de mire

Fort de ses 11 succès en 12 journées et d’un jeu collectif toujours aussi impressionnant, ce RC Lens peut légitimement se prendre à rêver. Surtout si le PSG se décide à ouvrir quelques portes, comme à Rennes. « Occuper cette place-là à ce moment du championnat, ce n’est pas rien. Il faut qu’on reste humbles, ne pas s’enflammer et rester unis », poursuit Risser, à la fois déterminé et lucide. Quoi qu’il en soit, hors de question de dévier de la feuille de route fixée par Pierre Sage depuis son arrivée dans le Nord : « C’est aussi l’intensité et les ingrédients que l’on met. On est sur une ligne de conduite qui n’a pas changé depuis le début de la saison, on fait du RC Lens. »

Au nord, c’était l’ambition.

La stat qui prouve que Lens va être champion

TB, avec TM à Jean-Bouin

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Lens va-t-il être champion de France 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
123
28

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!