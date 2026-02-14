Intraitable face au Paris FC, Lens chipe la première place au PSG

Paris FC 0-5 RC Lens

Buts : Saïd (24e, 38e), Thauvin (58e), Fofana (90e, 90e+5) pour les Sang et Or

Rouleau compresseur. Alors que le Paris Saint-Germain a lourdement chuté sur la pelouse de Rennes (3-1) vendredi soir, Lens avait l’occasion de récupérer la première place du classement de Ligue 1. Une occasion en or que les Nordistes n’ont pas laissé échapper, portés par Wesley Saïd, qui avait sorti ses habits de lumière. Les protégés de Pierre Sage se sont finalement imposés 5 à 0 sur la pelouse du Paris FC.

Un doublé en quinze minutes

Bien conscients de l’enjeu du soir, les Lensois ont démarré la rencontre tambour battant. Le duo Florian Thauvin – Wesley Saïd s’est de nouveau montré chirurgical. Si c’est le premier qui s’est d’abord illustré en frappant aux cages de Kevin Trapp (8e) , c’est bien Wesley Saïd qui s’est montré le plus dangereux en heurtant le poteau parisien sur sa reprise de l’extérieur du pied (13e). L’association aurait même pu faire mouche au quart d’heure de jeu lorsque l’ancien Marseillais a trouvé le chemin des filets, mais le numéro 22 lensois a finalement été signalé hors jeu (15e). Il aura fallu attendre moins de dix minutes pour que l’abnégation de Saïd soit récompensée. Décalé sur son flanc gauche, Matthieu Udol s’est appliqué sur son centre qu’a parfaitement dévié Odsonne Edouard dos au but. Placé près de lui, Saïd a ouvert son pied droit pour placer une reprise en direction du côté opposé (0-1, 24e). Porté par son élan, l’ancien du Stade rennais a récidivé en concluant par un pétard dans la lucarne de Trapp le mouvement offensif lensois (0-2, 38e).

Au retour des vestiaires, les Sang et Or n’ont pas levé le pied, malgré des Parisiens qui ont tout tenté pour porter le danger sur la cage de Robin Risser. Mais Florian Thauvin est venu éteindre toute tentative de rébellion en inscrivant le troisième but lensois sur penalty juste avant l’heure de jeu (0-3, 58e). Malang Sarr aurait pu alourdir le score, mais comme Saïd en début de rencontre, sa tentative est venue s’écraser contre le poteau parisien (71e). C’est finalement Rayan Fofana, parfaitement servi par le nouveau venu Allan Saint-Maximin, qui est venu participer au festival offensif (0-4, 90e) par deux fois (0-5, 90e+5). Les Lensois récupèrent donc la première place en ayant un petit point d’avance sur le PSG.

Reste à savoir si dans neuf mois on verra une explosion d’enfants s’appelant Wesley dans le nord de la France.

Paris FC (5-4-1) : Trapp – Sangui, Otávio (Mbow, 74e), Kolodziejczak, Coppola, Koleosho – Munetsi (Marchetti, 74e), Lopez (Lees-Melou, 81e), Matondo, Kebbal – Immobile (Krasso, 74e). Entraîneur : Stéphane Gili.

RC Lens (3-4-3) : Risser – Ganiou, Sarr, Čelik – Abdulhamid, Thomasson, Sangaré (Bulatović, 48e), Udol (Masuaku, 90e+1) – Thauvin (Sima, 90e+1), Edouard (Fofana, 69e), Saïd (Saint-Maximin, 69e). Entraîneur : Pierre Sage.

