Lens tape le Paris FC et se place en haut de tableau

Lens 2-1 Paris FC

Buts : Édouard (17e) & Baidoo (64e) pour le Racing // Lees-Melou (28e) pour le PFC

Ça bouge, en haut de tableau.

Le RC Lens a confirmé son excellente forme en s’imposant à domicile contre le Paris FC (2-1), devant une tribune Marek à huis clos. Grâce aux contre-performances de Monaco et Lyon, les Sang et or sont désormais quatrièmes de Ligue 1, à égalité de points avec le troisième, Strasbourg. Déjà auteur des deux passes décisives à Auxerre il y a deux semaines, Adrien Thomasson a remis ça, avec deux galettes venues de son pied droit.

Un échec de Flotov sur penalty

Après un échec de Florian Thauvin sur penalty (9e), Lens s’est véritablement lancé grâce au coup de casque d’Odsonne Édouard sur corner (17e). Coupable sur le péno obtenu par Lens, Pierre Lees-Melou a égalisé tout en sang-froid, en profitant d’un service d’Ilan Kebbal (28e).

En deuxième, le Racing s’est mis à pousser et Samson Baidoo (21 ans) a replacé les siens devant sur un centre de son capitaine (64e). Les deux hommes ont même failli remettre ça dans la foulée, cette fois au second poteau (68e).

Avec cinq offrandes, Thomasson est le meilleur passeur décisif de Ligue 1.

RCL (3-4-2-1) : Risser – Gradit, Baidoo, M. Sarr – Aguilar (S. Abdulhamid, 72e), M. Sangaré, Thomasson (c), Udol – Thauvin (Sima, 72e), M. Guilavogui (Sotoca, 90e+4) – Édouard (Saïd, 59e). Entraîneur : Pierre Sage.

PFC (4-3-3) : Nkambadio – H. Traoré, Chergi, Otávio, De Smet (Sangui, 46e) – M. Lopez (c), Lees-Melou (Marchetti, 82e), A. Camara (Ikoné, 72e) – Kebbal, Krasso (Geubbels, 63e), M. Simon (Gory, 63e). Entraîneur : Stéphane Gilli.

