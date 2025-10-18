S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J8
  • Nice-Lyon (3-2)

Nice ébouriffe l'OL

JB
Nice ébouriffe l'OL

Nice 3-2 Lyon

Buts : Bard (5e), S. Diop (35e) & Boudaoui (55e) pour le Gym // Šulc (29e & 90e+6) pour l’OL

Vrai coup d’arrêt pour l’OL.

Déjà défait à domicile par Toulouse il y a deux semaines, Lyon a de nouveau chuté, ce samedi, sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2), malgré de gros efforts pour revenir en seconde période et un bilan de 29 tirs, dont un penalty non converti. En cas de victoire monégasque à Angers, le septuple champion de France serait éjecté du top quatre.

Tout a rapidement commencé avec une superbe reprise du Gone Melvin Bard, au bout d’un centre malin de Sofiane Diop (1-0, 5e). Après avoir cravaché, l’OL a été récompensé de ses efforts, sur corner, avec une tête de Pavel Šulc au second poteau (1-1, 29e). Mais la joie n’a pas duré longtemps : sauvés par la VAR, qui a refusé un penalty à Mohamed-Ali Cho (31e), les Lyonnais ont repris un but de retard dans la foulée, avec un Diop cette fois à la finition sur une remise de Jérémie Boga (2-1, 35e).

Diouf décisif sur penalty

En sifflant une main de Charles Vanhoutte, Jérôme Brisard a ensuite donné à l’OL une occasion d’égaliser, mais Ainsley Maitland-Niles a été mis en échec par Yehvann Diouf (53e). Pire : quelques instants plus tard, Hicham Boudaoui arrosait le petit filet de Dominik Greif pour le troisième pion niçois (3-1, 55e). Les Aiglons ont ensuite tenu grâce à un Diouf toujours aussi précieux, jusqu’à un centre dévié au fond par Šulc, toujours lui (3-2, 90e+6).

Trop tard.

OGCN (3-4-3) : Y. Diouf – A. Mendy, Dante (J. Bah, 66e), Peprah Oppong – Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard – Boga (Gouveia, 73e), Cho (Louchet, 73e), S. Diop (Sanson, 73e). Entraîneur : Franck Haise.

OL (4-2-3-1) : Greif – Maitland-Niles, C. Mata (M. Niakhaté, 77e), R. Kluivert, Abner (Tagliafico, 68e) – Šulc, Morton (Tessmann, 78e) – Karabec (Ghezzal, 68e), Tolisso, M. Fofana (A. Moreira, 77e) – Satriano. Entraîneur : Paulo Fonseca.

L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec le bonnet d’âne : le classement de la Ligue Europa

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
99
133
33
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!