Nice ébouriffe l'OL

Nice 3-2 Lyon

Buts : Bard (5e), S. Diop (35e) & Boudaoui (55e) pour le Gym // Šulc (29e & 90e+6) pour l’OL

Vrai coup d’arrêt pour l’OL.

Déjà défait à domicile par Toulouse il y a deux semaines, Lyon a de nouveau chuté, ce samedi, sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2), malgré de gros efforts pour revenir en seconde période et un bilan de 29 tirs, dont un penalty non converti. En cas de victoire monégasque à Angers, le septuple champion de France serait éjecté du top quatre.

Tout a rapidement commencé avec une superbe reprise du Gone Melvin Bard, au bout d’un centre malin de Sofiane Diop (1-0, 5e). Après avoir cravaché, l’OL a été récompensé de ses efforts, sur corner, avec une tête de Pavel Šulc au second poteau (1-1, 29e). Mais la joie n’a pas duré longtemps : sauvés par la VAR, qui a refusé un penalty à Mohamed-Ali Cho (31e), les Lyonnais ont repris un but de retard dans la foulée, avec un Diop cette fois à la finition sur une remise de Jérémie Boga (2-1, 35e).

Diouf décisif sur penalty

En sifflant une main de Charles Vanhoutte, Jérôme Brisard a ensuite donné à l’OL une occasion d’égaliser, mais Ainsley Maitland-Niles a été mis en échec par Yehvann Diouf (53e). Pire : quelques instants plus tard, Hicham Boudaoui arrosait le petit filet de Dominik Greif pour le troisième pion niçois (3-1, 55e). Les Aiglons ont ensuite tenu grâce à un Diouf toujours aussi précieux, jusqu’à un centre dévié au fond par Šulc, toujours lui (3-2, 90e+6).

Trop tard.

OGCN (3-4-3) : Y. Diouf – A. Mendy, Dante (J. Bah, 66e), Peprah Oppong – Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard – Boga (Gouveia, 73e), Cho (Louchet, 73e), S. Diop (Sanson, 73e). Entraîneur : Franck Haise.

OL (4-2-3-1) : Greif – Maitland-Niles, C. Mata (M. Niakhaté, 77e), R. Kluivert, Abner (Tagliafico, 68e) – Šulc, Morton (Tessmann, 78e) – Karabec (Ghezzal, 68e), Tolisso, M. Fofana (A. Moreira, 77e) – Satriano. Entraîneur : Paulo Fonseca.

