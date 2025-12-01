Lamine Yamal a envisagé de jouer pour le Maroc

Avec des « si », on referait le monde.

Pourtant, certains « si » pèsent plus lourd que d’autres dans la balance. Après son premier but au Camp Nou dans le succès (3-1) contre Alavés samedi, Lamine Yamal, invité dans l’émission 60 Minutes Overtime ce lundi, s’est livré sur son choix de sélection.

Will Spain win the World Cup next summer? Lamine Yamal answers this question. https://t.co/LuMrpBxdZX pic.twitter.com/zMbApt2Rg3 — 60 Minutes (@60Minutes) December 1, 2025

Né en Espagne d’un père marocain, l’ailier du Barça avoue avoir hésité entre les deux équipes : « Au fond de moi, j’ai envisagé de jouer pour le Maroc, révèle-t-il, Mais malgré tout l’amour et le respect que j’ai pour le Maroc, j’ai toujours voulu jouer l’Euro. »

Objectif Coupe du monde 2026

C’est donc l’attrait de la compétition qui l’aura fait flancher, et une fois le trophée de 2024 en poche, le prodige voit encore plus grand : « Oui, l’Espagne va gagner » la Coupe du monde 2026. Il conclut l’interview en ajoutant un mot sur son rapport à la célébrité : « En fait, j’aime bien être une star. »

Il aurait aussi pu en être une en étant un Lion de l’Atlas.