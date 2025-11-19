Et le meilleur joueur d'Afrique 2025 est...

Qui d’autre que lui ?

Grand artisan de la conquête du graal européen avec le PSG (en plus de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Supercoupe d’Europe), Achraf Hakimi a été récompensé ce mercredi soir à la cérémonie des CAF Awards. Le latéral droit du PSG, 6e du Ballon d’Or en septembre dernier, a été nommé joueur africain de l’année 2025, en devançant Mohamed Salah et Victor Osimhen au classement. Débarqué sur la scène en trottinette électrique pour supporter sa cheville blessée, l’international marocain reçoit son premier « ballon d’or africain ». « C’est vraiment un honneur et une fierté de gagner ce trophée prestigieux. Mais ce trophée n’est pas seulement le mien, c’est celui de tous les enfants marocains et africains qui rêvent de devenir footballeur », a-t-il réagi.

Le Maroc fait carton plein à la cérémonie !

Hakimi succède donc à Ademola Lookman. De quoi encore plus frustrer les 37 millions de marocains, qui espèrent de tout leur cœur voir leur idole nationale (blessé depuis début novembre) et désormais meilleur joueur d’Afrique être à 100% de ses capacités pour la CAN à domicile qui arrive (du 21 décembre au 18 janvier).

À domicile pour cette cérémonie de la CAF, organisée à Rabat, les Marocains ont surtout pu constater que leur fédération a quasi tout raflé cette année : le titre de meilleur gardien a été attribué à Yassine Bounou (Al-Hilal), de meilleure joueuse à Ghizlane Chebbak (Al-Hilal) et celui de meilleure équipe à la sélection U20, récente championne du monde.

Avec ou sans Hakimi, on a hâte de voir ce que ça donne à la CAN.

On connaît la durée d’indisponibilité d’Achraf Hakimi