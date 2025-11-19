S’abonner au mag
  • International
  • Maroc

Et le meilleur joueur d'Afrique 2025 est...

TJ
Et le meilleur joueur d'Afrique 2025 est...

Qui d’autre que lui ?

Grand artisan de la conquête du graal européen avec le PSG (en plus de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Supercoupe d’Europe), Achraf Hakimi a été récompensé ce mercredi soir à la cérémonie des CAF Awards. Le latéral droit du PSG, 6e du Ballon d’Or en septembre dernier, a été nommé joueur africain de l’année 2025, en devançant Mohamed Salah et Victor Osimhen au classement. Débarqué sur la scène en trottinette électrique pour supporter sa cheville blessée, l’international marocain reçoit son premier « ballon d’or africain ». «  C’est vraiment un honneur et une fierté de gagner ce trophée prestigieux. Mais ce trophée n’est pas seulement le mien, c’est celui de tous les enfants marocains et africains qui rêvent de devenir footballeur », a-t-il réagi.

Le Maroc fait carton plein à la cérémonie !

Hakimi succède donc à Ademola Lookman. De quoi encore plus frustrer les 37 millions de marocains, qui espèrent de tout leur cœur voir leur idole nationale (blessé depuis début novembre) et désormais meilleur joueur d’Afrique être à 100% de ses capacités pour la CAN à domicile qui arrive (du 21 décembre au 18 janvier).

À domicile pour cette cérémonie de la CAF, organisée à Rabat, les Marocains ont surtout pu constater que leur fédération a quasi tout raflé cette année : le titre de meilleur gardien a été attribué à Yassine Bounou (Al-Hilal), de meilleure joueuse à Ghizlane Chebbak (Al-Hilal) et celui de meilleure équipe à la sélection U20, récente championne du monde.

Avec ou sans Hakimi, on a hâte de voir ce que ça donne à la CAN.

On connaît la durée d’indisponibilité d’Achraf Hakimi

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!