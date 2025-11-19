S’abonner au mag
Mathieu Bodmer se verrait bien au PSG

TJ
Mathieu Bodmer se verrait bien au PSG

Et pourquoi pas ?

Reconnu pour son travail au Havre, où il opère en tant que directeur sportif depuis trois saisons et doit composer avec le plus petit budget du championnat, Mathieu Bodmer s’est fait un nom parmi les directeurs sportifs en France. Invité de RMC ce mercredi soir, le dirigeant de 42 ans était interrogé sur la possibilité dans le futur d’occuper ce poste au PSG, club duquel il a porté le maillot à 91 reprises entre 2010 et 2013.

« Oui, j’aimerais bien. Après le PSG, c’est le PSG. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club. Si ça se présente un jour, pourquoi pas, mais ce n’est pas un objectif ou un rêve », a commenté celui qui est natif d’Évreux, comme le Ballon d’or 2025 Ousmane Dembélé. Avant de calmer les esprits et de rassurer son employeur actuel : « Je suis très heureux ici et j’en ai déjà parlé avec le président. Dans 3 ou 5 ans, si ça se trouve, je ferai autre chose de ma vie, toujours dans le foot, mais j’ai d’autres choses en tête, d’autres projets. Est-ce que j’envie la place de Luis Campos ? Je ne suis pas convaincu. »

Aura-t-il le même discours avec une offre concrète sur la table ?

Et le meilleur joueur d’Afrique 2025 est...

TJ

