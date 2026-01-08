S’abonner au mag
  • France
  • Toulouse FC

Toulouse estomaqué par la suspension infligée à Emersonn

Toulouse estomaqué par la suspension infligée à Emersonn

C’est le pompon sur la Garonne !

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict sur les suspensions du week-end ce jeudi et, surprise, cela n’a pas plu à tout le monde. C’est le cas du Toulouse FC, qui a vu son joueur Emersonn écoper de trois matchs ferme pour un tacle sur Odsonne Édouard à la 23e minute contre Lens. Les Violets ont déploré cette décision par le biais d’un communiqué.

« Le club tient à faire part de sa consternation face à la sévérité de cette sanction, qu’il estime disproportionnée au regard des circonstances de l’action et des éléments objectifs présentés au cours de la procédure. » Le TFC a même déclaré qu’il se réservait le droit de faire appel.

Et ce n’est pas du cinéma.

