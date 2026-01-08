Toulouse estomaqué par la suspension infligée à Emersonn

C’est le pompon sur la Garonne !

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict sur les suspensions du week-end ce jeudi et, surprise, cela n’a pas plu à tout le monde. C’est le cas du Toulouse FC, qui a vu son joueur Emersonn écoper de trois matchs ferme pour un tacle sur Odsonne Édouard à la 23e minute contre Lens. Les Violets ont déploré cette décision par le biais d’un communiqué.

Le Toulouse Football Club a pris connaissance de la décision rendue par la Commission de discipline de la LFP prononçant une suspension de 3 matchs ferme à l’encontre d’Emersonn. Le Club tient à faire part de sa consternation face à la sévérité de cette sanction, qu’il estime… pic.twitter.com/jQpdZXibZE — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 8, 2026

« Le club tient à faire part de sa consternation face à la sévérité de cette sanction, qu’il estime disproportionnée au regard des circonstances de l’action et des éléments objectifs présentés au cours de la procédure. » Le TFC a même déclaré qu’il se réservait le droit de faire appel.

Et ce n’est pas du cinéma.

