Report des matchs du week-end au Liban

Le foot passe au second plan. Alors que des bombardements menés conjointement par Israël et les États-Unis ont secoué l’Iran, puis d’autres pays du Moyen-Orient (le Bahreïn, l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis), le Liban a annoncé la suspension de ses rencontres de football du week-end.

« La Fédération Libanaise de Football annonce le report de tous les matchs, tournois et activités à partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre, au vu des circonstances actuelles et pour la sécurité publique, a publié la fédération libanaise sur ses réseaux sociaux. Les nouvelles dates seront fixées ultérieurement selon les mises à jour. » Selon L’Orient Le jour, journal libanais, les responsables politiques locaux ont appelé au calme et à tenir le pays à l’écart du conflit, craignant une entrée en guerre du Hezbollah, soutien de l’Iran.

Que les footballeurs et footballeuses du Liban retrouvent vite les terrains.

