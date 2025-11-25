Gianni Infantino obtient une troisième nationalité

Pratique d’additionner les nationalités quand on aura un Mondial à 196 participants.

On le sait, Gianni Infantino aime se « sentir » un peu partout chez lui. Le président de la FIFA l’avait bien fait comprendre durant la Coupe du monde 2022, se sentant même « qatarien, arabe, africain, gay, handicapé, travailleur migrant ». Né en Suisse de parents italiens, l’ancien secrétaire général de l’UEFA va pouvoir ajouter une nouvelle ligne à sa biographie.

Ce mardi, en visite au Liban, il s’est en effet vu octroyer la nationalité du pays par le président Joseph Aoun. Selon l’Association libanaise de football (LFA), il l’a reçue de façon symbolique, alors que le Liban apprécie son « rôle dans le développement du football et son soutien constant au football libanais. »

⚖️ #Diplomatie | Le chef de l'Etat, Joseph Aoun accorde la nationalité libanaise à Gianni Infantino, le président de la FIFA En savoir plus ici 👇https://t.co/kR4EhA91gH — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) November 25, 2025

Un projet de nouveau stade pour l’équipe nationale

Présent sur place avec sa femme Lina el-Achkar, elle-même libanaise, le président de la FIFA a confirmé la nouvelle au micro de la LBCI : « Je ne l’ai pas encore, mais bientôt. Je me sens très bien, très fier, très heureux. »

Soucieux du développement du football partout dans le monde, comme le montre son projet financé par l’Arabie saoudite, Gianno Infantino a annoncé que le Liban prévoyait de construire un nouveau stade de 20 000 à 30 000 places, aux normes internationales. « Le Liban a besoin d’un stade de football moderne et de classe mondiale pour accueillir l’équipe nationale. Ce serait un symbole national qui constituerait une source de fierté. »

En attendant la nationalité qatarie, américaine ou saoudienne.

