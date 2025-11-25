La FIFA récupère un gros chèque saoudien pour développer le football dans le monde

Today, I feel Saudi.

Alors qu’il s’est implanté depuis plusieurs années au Qatar, Gianni Infantino s’active pour conquérir le marché de l’Arabie saoudite. Déjà détenteur de l’organisation de la Coupe du monde 2034, l’État pétrolier a signé un contrat juteux avec la FIFA, autour du développement d’infrastructures de football à travers le monde.

Dans un communiqué, l’instance directrice du football mondial a annoncé avoir « signé un protocole d’accord prévoyant d’allouer jusqu’à un milliard de dollars en prêts concessionnels aux pays en développement du monde entier, pour la construction et la réhabilitation de stades et de leurs infrastructures environnantes essentielles. »

FIFA and @SaudiFund_Dev join forces to provide financial support for sports infrastructure in developing nations 🤝 — FIFA (@FIFAcom) November 24, 2025

L’Arabie saoudite accentue sa présence dans le football

Le but principal de cet accord est donc de mettre le football au centre du développement économique et social des pays en développement. « L’écart parmi les 211 associations membres (de la FIFA) reste conséquent selon que les pays bénéficient ou non d’installation de pointe », continue le communiqué.

C’est un nouveau secteur dans lequel l’Arabie saoudite veut investir. Après l’achat de gros noms européens pour la Saudi Pro League, la prise de contrôle du club de Newcastle en 2021, la participation à l’organisation de la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis (contre un milliard d’euros) ou encore le rachat d’EA Sports, l’État saoudien souhaite continuer à s’implanter dans le football.

