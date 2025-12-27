S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. C
  • Nigeria-Tunisie (3-2)

Le Nigeria s'offre les huitièmes après un beau combat contre la Tunisie

JB
Nigeria 3-2 Tunisie

Buts : Osimhen (44e), Ndidi (50e) & Lookman (67e) pour les Super Eagles // Talbi (74e) & A. Abdi (87e, SP) pour les Aigles de Carthage

Le Nigeria peut souffler.

Dans la douleur, la sélection d’Ademola Lookman – homme du match – a réussi à s’imposer contre la Tunisie ce samedi soir (3-2) et est d’ores et déjà qualifiée pour le tour suivant. Les Tunisiens, eux, devront faire le job mardi contre la Tanzanie.

Lookman impliqué sur tous les buts

Les Super Eagles se sont d’abord mis à l’abri grâce à deux galettes d’Ademola Lookman. La première a touché Victor Osimhen (44e), qui après une tête au-dessus et un but refusé pour hors-jeu auparavant, a célébré devant le banc de touche tunisien pour fermer le clapet de Sami Trabelsi, récoltant au passage un avertissement. Au retour des vestiaires, le Ballon d’or africain a déposé un corner sur la tête de son capitaine Wilfred Ndidi, monté au-dessus de la mêlée pour ouvrir son compteur en sélection (50e).

Après une grosse situation refusée à la Tunisie pour un coup de sifflet trop rapide de l’arbitre Boubou Traoré (56e), Osimhen a rendu la politesse à son passeur pour le 3-0 (67e). La Tunisie a attendu ce moment pour revenir dans le match et instaurer une pression folle, avec le Lorientais Montassar Talbi, buteur sur un service d’Hannibal Mejbri (74e), puis le Niçois Ali Abdi, brutal sur penalty après une main de Bright Osayi-Samuel (87e). Malgré sa domination et la liquéfaction nigériane sur la fin, l’égalisation se refusera aux Aigles de Carthage (90e+5).

On saluera le suspense, un peu moins l’arbitrage.

