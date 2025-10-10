Suspense total entre le Nigeria, le Bénin et l’Afrique du Sud, la Tunisie cartonne

Il y a des cœurs qui battent très vite.

Trois équipes en trois points, un match à jouer, un qualifié et un barragiste. Voilà l’état des lieux du groupe C de la zone Afrique ce vendredi soir. En battant tant bien que mal le Lesotho chez lui (2-1), les Super Eagles du Nigeria mettent la pression sur le Bénin et l’Afrique du Sud. Si les premiers ont attendu les dix dernières minutes et un but du Lorientais Aiyegun Tosin pour battre le Rwanda (1-0), les Sud-Africains n’ont pas été capables de battre le Zimbabwe, réduit à dix lors de la dernière demi-heure (0-0). Le match s’est envenimé dans le temps additionnel, puisque Mbekezile Mbokazi a aussi pris son carton rouge côté sud-africain.

Il faudra être devant sa télé mardi : l’Afrique du Sud affronte le Rwanda, quatrième, alors que le Bénin, premier, ira au Nigeria, troisième. Pour se qualifier, les Nigérians d’Éric Chelle devront donc battre avec au moins trois buts d’écart les Béninois, et espérer dans le même temps un faux pas de l’Afrique du Sud. Lesotho et Zimbabwe, eux, seront plus tranquilles.

Dans le groupe H, la Tunisie a pris l’air à São Tomé-et-Príncipe. Déjà qualifiés à la Coupe du monde, les joueurs de Sami Trabelsi ont infligé un joli 6-0 à l’archipel, avec notamment un but du Titi Ismael Gharbi.

Groupe C :

Lesotho 1-2 Nigeria

Buts : Kalake (83e) pour les Lésothiens // Troost-Ekong (55e SP) et Adams (80e) pour les Nigérians

Zimbabwe 0-0 Afrique du Sud

Expulsions : Musona (64e) côté zimbabwéen et Mbokazi (90e+7) côté sud-africain

Rwanda 0-1 Bénin

But : Tosin (80e) pour les Béninois

Groupe H :

São Tomé-et-Príncipe 0-6 Tunisie

Buts : Chaouat (36e), Saad (39e et 43e), Gharbi (47e) et Ben Romdhane (68e SP et 90e) pour les Tunisiens.