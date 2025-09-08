La Tunisie empoche son ticket pour la Coupe du monde

Yalla !

Ce lundi après-midi, les Tunisiens se déplaçaient en Guinée Équatoriale dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde. Sous la météo humide de Malabo, les Aigles de Carthage se sont imposés au bout du bout du temps additionnel suite à une contre-attaque éclaire conclue par Mohamed Ali Ben Romdhane. Grâce à cette victoire, les hommes de Sami Trabelsi obtiennent leur ticket pour le Mondial 2026.

A win seemed unlikely, but Mohamed Ali Ben Romdhane had no intention of seeing Tunisia's qualification for the 2026 World Cup postponed until October. Especially after Aymen Dahmen's heroic saves. And then came the 90th+4 minute. pic.twitter.com/WeFmv7uDLj — Léo Aschi (@_LeoAschi_) September 8, 2025

2e équipe d’Afrique qualifiée

Après sept victoires et un nul, la Tunisie est assurée de terminer première du groupe H de la zone Afrique. Elle devient donc la deuxième équipe du continent à se hisser après le Maroc, qualifié vendredi dernier. L’équipe du Lorientais Montassar Talbi, titulaire contre la Guinée Équatoriale, rejoint la liste non-exhaustive des nations qui participeront à la Coupe du monde 2026, organisée aux USA, Canada et Mexique.

Un jour férié demain pour fêter ça dans les artères de Tunis ?

