La Namibie éliminée, la Tunisie impériale

CDB
À l’occasion de la dixième et dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, le groupe H de la zone Afrique a rendu son verdict.

Défaite par la Tunisie (3-0), la Namibie termine à deuxième place avec une différence de buts de +1 par rapport au troisième, le Liberia. Ce dernier a été accroché de son côté en Guinée équatoriale (1-1). Les Namibiens ont eu très chaud, alors qu’ils avaient été corrigés lors de la journée précédente par ce même Liberia (1-3). Mais tout cela ne changera rien, les deux équipes ne récoltant pas assez de points pour prétendre aux quatre meilleurs seconds, places synonymes de présence aux barrages.

La Tunisie est intouchable

Du côté tunisien, ça a été une balade de santé jusqu’au bout. Avec 28 points sur 30 possibles, les coéquipiers d’Hannibal Mejbri étaient déjà qualifiés depuis la huitième journée. Ils réalisent l’énorme performance de terminer cette phase de qualification sans encaisser le moindre but. La nouvelle victoire face à la Namibie cet après-midi (3-0) leur permet de finir leur parcours invaincus.

Ils arriveront confiants à la CAN cet hiver au Maroc.

La Namibie glace la Tunisie et écrit son histoire

