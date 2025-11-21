S’abonner au mag
Sofiane Diop « affecté » par la défaite

Une défaite sur le score de 5-1, ça fait mal.

Alors, quand elle est concédée à domicile… Sofiane Diop n’a pas dit autre chose, après le lourd revers de Nice contre l’Olympique de Marseille. Interrogé par Ligue 1 +, l’Aiglon a reconnu la supériorité adverse : « C’est une grande équipe, il y a une part de réalisme et on pioche sur le dernier geste. Je pense qu’on a mis l’intensité qu’il fallait, on a répondu au combat. Mais tactiquement, ils ont été meilleurs et ils ont trouvé des décalages. Devant, ça va vite… »

Surtout, le joueur de l’OGCN s’est montré assez désemparé face à cet échec et n’a pas spécialement souhaité aller au contact des supporters : « Je suis suffisamment frustré du résultat, de cette fessée à la maison pour analyser les choses. Certains cadres sont allés discuter avec eux, et je suis suffisamment affecté par cette défaite pour ne pas en rajouter. C’est dommage, on a gâché une belle fête… »

Un flop collectif, mais aussi individuel.

