Le FC Nantes tient sa première recrue hivernale

Le premier d’une longue série ?

Annoncé comme l’un des clubs qui pourrait être le plus actif lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes vient d’annoncer sa première recrue. Prêté par l’Olympiakos, Rémy Cabella rejoint les Canaris jusqu’à la fin de la saison.

Imprégné par la culture de notre ville. Un nouveau défi à relever. 👊 @RemyCabella est Jaune et Vert. #OnEstNantes pic.twitter.com/aReLHaZU9b — FC Nantes (@FCNantes) January 1, 2026

Un sixième club français pour Cabella

Après Montpellier, Arles-Avignon, Marseille, Saint-Étienne et Lille, Rémy Cabella va donc connaître la sixième équipe française de sa carrière. Six mois après son arrivée au club du Pirée, l’international tricolore retrouve donc la Ligue 1 et pourrait même déjà croiser le fer avec son ancien club, l’Olympique de Marseille ce dimanche à 15 heures. Avec un temps de jeu réduit du côté de l’Olympiakos, avec dix matchs disputés depuis le début de la saison toutes compétitions pour un ratio de deux passes décisives, le champion de France 2012 avec le MHSC évoluera avec les Canaris jusqu’en juin.

Opération maintien est entamée pour le FC Nantes.

