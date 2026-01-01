S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Le FC Nantes tient sa première recrue hivernale

LB
Le FC Nantes tient sa première recrue hivernale

Le premier d’une longue série ?

Annoncé comme l’un des clubs qui pourrait être le plus actif lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes vient d’annoncer sa première recrue. Prêté par l’Olympiakos, Rémy Cabella rejoint les Canaris jusqu’à la fin de la saison.

Un sixième club français pour Cabella

Après Montpellier, Arles-Avignon, Marseille, Saint-Étienne et Lille, Rémy Cabella va donc connaître la sixième équipe française de sa carrière. Six mois après son arrivée au club du Pirée, l’international tricolore retrouve donc la Ligue 1 et pourrait même déjà croiser le fer avec son ancien club, l’Olympique de Marseille ce dimanche à 15 heures. Avec un temps de jeu réduit du côté de l’Olympiakos, avec dix matchs disputés depuis le début de la saison toutes compétitions pour un ratio de deux passes décisives, le champion de France 2012 avec le MHSC évoluera avec les Canaris jusqu’en juin.

Opération maintien est entamée pour le FC Nantes.

Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!