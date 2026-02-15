Lorient s’impose contre Angers, Metz continue sa longue descente aux enfers

La neige et les poissons du côté de Saint-Symphorien. Après le succès du Havre face à Toulouse plus tôt dans l’après-midi (2-1), la course au maintien se resserre. Dans le duel des mal classés, c’est Auxerre qui signe la bonne opération du jour. Malgré la courte victoire 1 à 0, les joueurs de Christophe Pélissier ont dû dompter la pluie et la pelouse gorgée d’eau pour s’imposer à Saint-Symphorien. De son côté, Lorient s’est également imposé au Moustoir face à Angers (2-0) et bascule dans la première partie de tableau.

La défaite face à Brest la semaine précédente (2-0) n’est pas restée longtemps dans les têtes lorientaises. Une bonne nouvelle pour Olivier Pantaloni et ses ouailles qui reprennent leur marche en avant et monte à la 9e place, semblant mettre de côté les tracas liés à la lutte pour le maintien. Un succès permis par Pablo Pagis qui est venu inscrire son 7e but de la saison (1-0, 9e) et Jean-Victor Makengo qui a marqué le but du break juste avant l’heure de jeu en surprenant toute la défense angevine (2-0, 58e). Les Merlus pourraient même se mettre à rêver d’Europe si leurs bons résultats se poursuivent, puisque seulement trois points les séparent de Rennes, 6e du classement.

La pente s’accentue pour Metz

Bon dernier de Ligue 1 avec une série en cours de huit matchs en championnat sans victoire, Metz continue sa lente descente vers la Ligue 2. Alors que les Grenats pouvaient profiter de la venue d’Auxerre pour laisser leur position de lanterne rouge à Nantes, les protégés de Benoît Tavenot ont tout fait à l’envers. Alors que la neige a commencé à s’abattre sur les 22 acteurs de la rencontre, Sadibou Sané est venu tromper la vigilance de son propre gardien en déviant la frappe de Lassine Sinayoko (0-1, 4e).

Incapables d’exercer la moindre révolte, les Messins ont continué de subir et ont craqué une deuxième fois face à Sinayoko qui n’a vu cette fois aucun pied grenat détourner sa tentative pour le priver de son but (0-2, 76e). Sinaly Diomandé a pensé un court instant avoir inscrit le troisième but de la rencontre, mais le corps arbitral a finalement signalé une position de hors-jeu du défenseur icaunais (83e). Mais c’est Kévin Danois qui a parachevé le récital offensif de l’AJA avec un superbe enroulé qui est venu se loger dans la lucarne de Jonathan Fischer (0-3, 90e). La réduction de l’écart de Nathan Mbala dans le temps additionnel n’a servi qu’à sauver l’honneur et faire regretter aux supporters d’être partis avant le coup de sifflet final (1-3, 90e+4). Auxerre consolide donc sa place de barragiste en prenant trois points d’avance sur Nantes et revient à cinq points du Paris FC, première équipe non relégable.

Lorient 2-0 Angers

Buts : Pagis (9e), Makengo (58e) pour les Merlus

Metz 1-3 Auxerre

Buts : Mbala (90e+4) pour les Grenats // Sané (4e, CSC), Sinayoko (76e), Danois (90e) pour l’AJA

