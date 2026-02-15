Le Bayern perd Manuel Neuer sur blessure

Papy a de plus en plus de mal à résister. Sorti à la pause samedi lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder, Manuel Neuer souffre d’une déchirure musculaire au mollet gauche. Une mauvaise nouvelle communiquée par le club lui-même, sans préciser la durée d’indisponibilité à venir pour le dernier rempart bavarois. Le jeune Jonas Urbig, 22 ans, aura donc pour mission d’assurer l’intérim en attendant le retour du patron.

ℹ️ Manuel Neuer fällt vorerst aus Manuel Neuer hat sich beim gestrigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. 🔗 https://t.co/uky44o3PJw Gute Besserung, Manu! 🙏 pic.twitter.com/AZn4TtAfL3 — FC Bayern München (@FCBayern) February 15, 2026

Le record de Kane ? Kompany s’en moque

Autre leader à s’être distingué (en positif, cette fois), Harry Kane a claqué un doublé pour atteindre les 500 buts en carrière, dont 26 en Bundesliga cette saison. Mais pas de quoi émouvoir son entraîneur, Vincent Kompany. « Je suppose que le titre, le championnat, est plus important pour Harry Kane que le record de buts marqués. Mais peut-être suis-je naïf, a botté en touche le tacticien belge. Comme je l’ai dit, je suis un ancien défenseur. Peu m’importe qu’il batte le record ou non, je veux juste que nous soyons champions. »

Quel soutien envers son buteur providentiel !

Le Bayern corrige le Werder