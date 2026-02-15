S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Le Bayern perd Manuel Neuer sur blessure

TB
Le Bayern perd Manuel Neuer sur blessure

Papy a de plus en plus de mal à résister. Sorti à la pause samedi lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder, Manuel Neuer souffre d’une déchirure musculaire au mollet gauche. Une mauvaise nouvelle communiquée par le club lui-même, sans préciser la durée d’indisponibilité à venir pour le dernier rempart bavarois. Le jeune Jonas Urbig, 22 ans, aura donc pour mission d’assurer l’intérim en attendant le retour du patron.

Le record de Kane ? Kompany s’en moque

Autre leader à s’être distingué (en positif, cette fois), Harry Kane a claqué un doublé pour atteindre les 500 buts en carrière, dont 26 en Bundesliga cette saison. Mais pas de quoi émouvoir son entraîneur, Vincent Kompany. « Je suppose que le titre, le championnat, est plus important pour Harry Kane que le record de buts marqués. Mais peut-être suis-je naïf, a botté en touche le tacticien belge. Comme je l’ai dit, je suis un ancien défenseur. Peu m’importe qu’il batte le record ou non, je veux juste que nous soyons champions. »

Quel soutien envers son buteur providentiel !

Le Bayern corrige le Werder

TB

