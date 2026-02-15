S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • Paris FC-Lens (0-5)

La stat qui prouve que Lens va être champion

C’est bon c’est fait, arrêtez tout. En démonstration sur la pelouse du Paris FC, Lens a récupéré la première place au nez et à la barbe du PSG samedi soir. Un petit point qui fait toute la différence. En effet, selon Opta, l’équipe en tête de la Ligue 1 à l’issue de la 22e journée a toujours été sacrée au terme de la saison lors des dix dernières années.

Il faut même remonter à la saison 2014-2015 pour voir l’Olympique lyonnais, en tête à ce moment-là de la saison, abandonner ses quatre longueurs d’avance sur le PSG en fin de championnat. Une statistique toutefois à relativiser au vu de la domination parisienne sur notre Ligue 1, souvent déjà établie au cœur de l’hiver. Il n’empêche : les deux seules exceptions au cours de la décennie écoulée (Monaco en 2016-2017 puis Lille en 2020-2021) sont allées au bout.

Jamais deux sans trois ?

Robin Risser ravi après la démonstration de Lens

