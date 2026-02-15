Pierre Sage affiche clairement les ambitions de Lens

Lens commence à y croire. En démonstration face au Paris FC, le club nordiste est de retour en tête de la Ligue 1. Un fauteuil que les Sang et Or s’imaginent désormais conserver jusqu’au bout, à l’image d’un Pierre Sage ambitieux dans ses déclarations en conférence de presse. « C’est bien d’aller droit au but, même si l’expression n’est pas adaptée par rapport à nos adversaires directs. Aujourd’hui, compte tenu de notre situation, on a une ambition qui est claire et affichée. Et qui est surtout possible », a lancé l’ancien entraîneur de l’OL.

L’Europe oui, mais laquelle ?

S’il ne mentionne pas ouvertement la possibilité d’un sacre national, Sage se veut désormais confiant concernant une qualification européenne, qui tend les bras à ses ouailles. « Les joueurs sont conscients des paliers qu’on doit franchir pour arriver à nos fins. Notre premier palier est atteint avec 52 points. L’idée est maintenant d’attaquer l’Europe, a-t-il affirmé, avec l’espoir de rallier la plus belle compétition continentale possible. À chaque victoire, ce sera une compétition un peu différente. Avec 55 points, on peut atteindre la Ligue Conférence au vu des statistiques. Et ensuite, à chaque victoire, c’est une compétition qui est à chaque fois plus intéressante. »

Ça va commencer à être difficile de se cacher.

La stat qui prouve que Lens va être champion