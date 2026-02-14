Lyon corrige Dijon et rejoint le PSG en finale de la Coupe LFFP

Dijon 0-4 OL Lyonnes

Buts : Hegerberg (17e, 32e), Bacha (65e), Katoto (88e) pour les Fenottes

Une finale mais toujours pas de naming officiel pour la compétition. Les finales se suivent et se ressemblent du côté des compétitions féminines françaises. L’OL Lyonnes défiera une nouvelle fois le Paris Saint-Germain pour cette première finale de Coupe LFFP qui se déroulera à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 14 mars prochain. Les protégées de Jonatan Giráldez se sont largement imposées sur la pelouse de Dijon grâce au doublé d’Ada Hegerberg et aux buts de Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto (0-4).

Hegerberg voit double

Malgré le début de rencontre encourageant des Dijonnaises avec l’occasion de Chengshu Wu, parfaitement lancée dans la profondeur par Margaux Vairon, mais qui est venue buter sur Féerine Belhadj, titulaire dans les cages lyonnaises pour la quatrième fois consécutive (16e). Il n’aura fallu qu’une seule erreur de Léa Declercq pour que les Lyonnaises trouvent le chemin des filets du DFCO, grâce à Ada Hegerberg (0-1, 18e). La leçon n’a pas été retenue par les joueuses de Pierre-Alain Picard. Désarçonnée par la frappe de Melchie Dumornay, Katriina Talaslahti, la portière dijonnaise, a repoussé le cuir dans les pieds de Hegerberg qui ne s’est pas fait prier pour enfoncer le clou (0-2, 34e). Malgré le score déjà fait à la pause, les Fenottes ont toutefois vu Alice Sombath sortir sur blessure après un mauvais appui (22e).

Pas de relâchement du côté de Bacha et de ses coéquipières au moment de revenir des vestiaires. Alors que la numéro 14 lyonnaise a eu le ballon du triplé au bout du crampon après que Marion Haelewyn a taclé Dumornay au genou, l’internationale norvégienne voit sa tentative détournée par Talaslahti (48e). Ce n’est que partie remise pour les Fenottes, qui finissent par inscrire leur troisième but grâce à Bacha qui s’est offert un corner direct, où elle peut remercier la gardienne dijonnaise pour être rentrée dans le but avec le ballon (0-3, 65e). Entrée en jeu dix minutes auparavant, Katoto est venue parachever le récital offensif des Rhodaniennes (0-4, 88e).

Les Lyonnaises rerererererererereretrouvent le Paris Saint-Germain pour la finale d’une compétition.

Autre résultat

Paris Saint-Germain 3-0 Paris FC

Buts : Leuchter (47e), Kanjinga (60e), Ajibade (89e) pour le PSG

Coupe LLFP : l’OL Lyonnes croquent les Marseillaises, un derby parisien en demi-finales